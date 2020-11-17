شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمستخدمين فى مصر تحقيق الربح من محتواهم على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى منصة فيس بوك لمساعدة منشئ المحتوى على كسب المال وبناء أعمال هادفة عبر المنصة، حيث قررت المنصة منح المزيد من منشئى المحتوى القدرة على جمع أرباح الإعلانات من المحتويات التى ينشرونها على المنصة، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى أداة Rights Manager، إضافة إلى عرض إعلانات أثناء البث فى المزيد من البلدان، بما فى ذلك مصر.

وبحسب بيان الشركة، فقد وسعت الشركة الوصول إلى أداة Rights Manager لمنح المزيد من منشئى المحتوى الذين لديهم قائمة كبيرة أو متزايدة من المحتوى تحكمًا أفضل في وقت وكيفية ومكان مشاركة المحتوى عبر فيس بوك وانستجرام، كما يمكن لجميع مسئولي الصفحات في جميع أنحاء العالم إرسال طلب لحماية حقوق الصور ومقاطع الفيديو.

وقالت الشركة في بيانها "قمنا ضمن أداة Rights Manager بتحسين أداة جمع أرباح الإعلانات الخاصة بنا ونعمل على توسيع نطاق الإتاحة، ما يعنى أن المزيد من صناع المحتوى سيتمكنون من جمع أرباح الإعلانات من مقاطع الفيديو المطابقة التى تتضمن إعلانات ضمن البث"، كما أضافت الشركة فلترا جديدا لاكتشاف المطابقات التى يمكن تحقيق الدخل منها، وإرشادات أفضل حول كيفية الحصول على فرص تحقيق الدخل، وتقارير الإيرادات القابلة للتصدير، والقدرة على جمع أرباح الإعلانات أثناء وضع رابط ملكية على الفيديو المطابق.

كما يتيح تبديل الإعلانات ضمن البث الجديد في تطبيق Creator Studio سهولة الإدارة من الأجهزة المحمولة، كما أطلق فيس بوك أيضا رؤى جديدة للفيديو من أجل مساعدة أصحاب الحقوق على تحديد أنشطة الحماية الخاصة بهم وتحسينها، والاستفادة من التوزيع الذي يحركه المعجبون كجزء أساسي من ذكاء أعمالهم.

وقال فيس بوك "لقد قمنا بتوسيع نطاق الإعلانات ضمن البث إلى مصر والعراق والمغرب وتركيا ، إضافة إلى 45 بلدًا يتوفر فيها برنامج in-steam بالفعل، ويمكن للصفحات المؤهلة في هذه البلدان الانضمام إلى البرنامج والبدء في تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المؤهلة.