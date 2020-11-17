تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy M42 قريباً بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار سامسونج المرتقب Galaxy M42 في مجموعة من التسريبات مؤخراً بعد إعتماد الهاتف رسمياً إستعداداً للإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات التي جاءت من أكثر من جهة مؤخراً على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy M42 بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم EB-BM425ABY.

تدعم سامسونج سلسلة هواتف Galaxy M بأعلى قدرة في البطارية غالباً، حيث قدمت هاتف Galaxy M51 بقدرة بطارية 7000 mAh، كما تضم السلسلة أكثر من إصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بقدرة بطارية 6000 mAh.

ولقد أعتمد هاتف Galaxy M42 في 3C الصينية بقدرة بطارية 5830 mAh، أو 6000 mAh كما أعتمد الهاتف عبر Bureau، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن هذا الإصدار.

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