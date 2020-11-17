خدمة +Disney هي موطن الآن لأكثر من 73 مليون مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تأخرت شركة Disney في الدخول إلى سوق خدمات بث الأفلام والمسلسلات قليلاً، فمن المؤكد أن الشركة تلتحق بالركب بسرعة كبيرة إلى حد ما. وفقًا لأحدث الأرقام المتعلقة بالمشتركين، يبدو أن خدمة +Disney تملك حاليًا 73 مليون مشترك إعتبارًا من أكتوبر 2020، وهذا ما يُعتبر نموًا مثيرًا للإعجاب نظرًا إلى أنه تم إطلاق الخدمة في العام الماضي فقط.

في الواقع، يبدو أن خدمة +Disney تنمو بسرعة إلى حد ما لأنه في شهر أغسطس الماضي أوضحت الشركة أنها تملك 60 مليون مشترك، لذا فإن نموها بأكثر من 10 ملايين مشترك في الشهرين الماضيين ليس بالأمر السهل. ما يجعل هذه الأرقام أكثر إثارة للإعجاب هو أن خدمة +Disney لا تزال غير متوفرة في جميع أنحاء العالم حتى الآن، مما يعني أنه يمكننا أن نتوقع أن نمو هذه الأرقام عندما تشق الخدمة طريقها إلى جميع أنحاء العالم.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Disney، السيد Bob Chapek فقد صرح بالقول : ” كانت النقطة المضيئة الحقيقية هي أعمالنا الموجهة مباشرة للمستهلكين، وهو أمر مهم وأساسي لمستقبل شركتنا، وفي الذكرى السنوية لإطلاق +Disney، يُسعدنا أن نُعلن أنه في نهاية الربع الرابع، كانت الخدمة تضم أكثر من 73 مليون مشترك مدفوع، وهو ما فاق توقعاتنا في عامها الأول فقط “.

لإعطائك بعض السياق، لا تزال Netflix هي الرائدة من حيث عدد المشتركين، ففي آخر مرة، ذكرت الشركة أنها تملك أكثر من 190 مليون مشترك، لذلك فإنه لا يزال أمام +Disney طريق طويل لقطعه قبل أن تلحق بالركب، ولكن بمعدل النمو الحالي، فلن نتفاجأ في حالة إذا قامت بذلك في السنوات القليلة المقبلة.