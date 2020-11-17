نظام MacOS Big Sur يتسبب في تعطل بعض حواسيب MacBook Pro القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن وقد تم إطلاق نظام MacOS Big Sur، نحن على يقين من أن بعضكم قد يسارع للترقية إلى هذا الإصدار الأحدث من نظام MacOS. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقارير مختلفة من عدد كبير من المستخدمين في منتدى MacRumors، فيبدو أن التحديث الأخير يتسبب في تعطل بعض طرازات MacBook Pro القديمة.

كانت هناك أيضًا تقارير أخرى شوهدت على الشبكة الإجتماعية Reddit وعلى منتديات الدعم الرسمية التابعة لشركة آبل. وفقًا لهذه التقارير، فهي تقول أنه أثناء الترقية إلى نظام MacOS Big Sur، تعطلت الحواسيب المحمولة الخاصة بالمستخدمين من خلال ظهور شاشة سوداء ثابتة. حاول المستخدمون إعادة ضبط الحواسيب الخاصة بهم بعدة طرق، ولكن يبدو أنهم كانوا غير قادرين على تخطي تلك الشاشة السوداء ولم يتمكنوا من ذلك.

من غير الواضح ما إذا كانت جميع حواسيب MacBook Pro قد تأثرت بهذا، ولكن حتى الآن تأتي الكثير من التقارير من المستخدمين الذين يمتلكون طرازات 2013 ومنتصف 2014 من MacBook Pro 13، ولكن هذا لا يعني بأن الطرازات الأحدث أو طرازات 15 إنش و 16 إنش لم تتأثر أيضًا، ربما على نطاق أصغر.

يقول أحد المستخدمين أنه عندما إتصل بشركة آبل، أخبرته أنه يتعين عليه تحديد موعد لإحضار الحاسوب المحمول الخاص به لإصلاحه، مما يعني أنه في الوقت الراهن، إذا تأثرت بهذا، فلن يكون لديك خيار سوى إرساله مرة أخرى لشركة آبل من أجل إصلاحه. إذا لم تقم بالترقية إلى MacOS Big Sur حتى الآن، فمن الأنسب لك على الأرجح تأجيل ذلك حتى يتم إصدار إصلاح محتمل.