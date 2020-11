أول نظرة على هاتف ون بلس 9 القادم

دبي - يزن راشد - كشفت شركة (ون بلس) OnePlus عن هاتفها الذكي (ون بلس 8تي) OnePlus 8T الشهر الماضي، وبعد إطلاقه بأيام بدأت الشائعات المتعلقة بخَلَفه (ون بلس 9) OnePlus بالظهور.

وذكر التقرير الأول أن الشركة الصينية تخطط لإطلاق هاتف (ون بلس 9) في شهر آذار/ مارس 2021، مما يعني أن الإطلاق سيكون أبكر بنحو أربعة أسابيع مقارنةً بالتاريخ المعتاد.

وبعد التقرير الأول، رصد موقع XDA ما يدل – في شفرة النسخة التجريبية المفتوحة الثالثة من واجهة المستخدم المخصصة من نظام أندرويد التي تعمل بها هواتف الشركة OxygenOS 11 Open Beta 3 لهواتف (ون بلس 8) OnePlus 8 – على أن الشركة قد تطلق هاتف (ون بلس 9) في الولايات المتحدة عن طريق شركة (فرايزون) Verizon.

والآن، نشر موقع 91Mobiles رسومًا حاسوبية للهاتف المرتقب، مما يعطي المستخدمين نظرة أولية على الجهاز الذي سيكون الهاتف الرائد الأول للشركة العام المقبل.

ووفقًا للموقع، فإن الهاتف المرتقب سيكون شبيهًا بهاتف (ون بلس 8تي) الحالي، مع كاميرا أمامية ضمن ثقب في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة، وشاشة مسطحة، ونظام مستطيل الشكل للكاميرات الخلفية.

ومع ذلك، سيقدم الهاتف شاشة أكبر قليلًا بواقع 6.55 بوصات. وبخلاف التقارير السابقة التي ذكرت أن الهاتف سيقدم شاشة ذات معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا، ذكر موقع 91Mobiles أن معدل التحديث سيكون 120 هرتزًا.

ويحتوي نظام الكاميرات الخلفية ثلاثة مستشعرات مع فلاش LED، ويبدو اثنان من المستشعرات أكبر من الثالث. كما ذكر موقع 91Mobiles أن الهاتف سيأتي في طرازين، الأول هو: (ون بلس 9)، والآخر (ون بلس 9 برو).

والتقرير لم يُفصِّل في مواصفات الهاتف المرتقب، لكن من المتوقع أن يحتوي (ون بلس 9) معالج شركة كوالكوم الأقوى المرتقب (سنابدراجون 875)، وتقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا. ومن المرجح أن يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (أوكسجين أوإس 11) Oxygen 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من شركة جوجل.