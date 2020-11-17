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قمرة كرو دراغون تتصل بمحطة الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن محطة الفضاء الدولية تمكنت من استقبال قمرة “كرو دراغون” التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء.
وانطلقت مركبة “كرو دراغون”، التي صنعتها شركة “سبيس أكس”، بنجاح، من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية، مساء الأحد.
وانتظر رواد الفضاء غروب الشمس لكي يتمكنوا من التخلص من الظلال وتحديد موقع الاتصال بالمحطة الدولية.
وتأكد اتصال المركبة بالمحطة بعد مرور 27 ساعة على انطلاق الصاروخ.
والمهمة التي يطلق عليها “كرو 1” انطلقت عبر صاروخ “فالكون 9″، من إنتاج شركة “سبيس أكس” أيضا، وتأتي بعد إعلان ناسا استئناف الرحلات المأهولة بعد تسع سنوات من الانقطاع.
وتحمل المركبة الفضائية طاقما كاملا للمرة الأولى لـ”سبيس أكس” ومن المقرر أن تبقى في الفضاء نحو ستة أشهر.
وتكرس الرحلة، التي وصفت بأنها “تاريخية”، استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة، في مايو الماضي، بعد تسعة أعوام من الانقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تعلن وصول أول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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