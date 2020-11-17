كيف سيتعامل بايدن مع هواوي الصينية ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - شهدت العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي وشركة هواوي الصينية توتراً غير مسبوق ، حيث تصاعدت وتيرة الأزمة بين الطرفين منذ بداية العام الماضي بعد مزاعم واشنطن بانتهاك الشركة لحقوق الملكية الفكرية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

يتوقع خبراء الشؤون الخارجية والتكنولوجيا أن يحافظ جو بايدن، على موقف الولايات المتحدة المتشدد من التكنولوجيا الصينية وخاصة شركة هواوي، الذي سلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي وصفها بأنها تهديد أمني وأداة لنشر النفوذ الصيني، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ويرى الخبراء ان بايدن سيستمر في فرض قيود على التصدير لشركة هواوي، كما سيحاول أن يزيد من هذه القيود بحشد المزيد من الحلفاء ضد التكنولوجيا الصينية.

وأضافوا أن بايدن سيسعى إلى مزيد من التمويل للبحوث الأساسية وتخفيف بعض قيود عهد ترامب على هجرة ذوي المهارات العالية، لمنح الولايات المتحدة المزيد من الموارد للمنافسة في اقتصاد التكنولوجيا.

وبحسب الخبراء، ينبع مسار بايدن المحتمل من الإجماع المتزايد بين الحزبين بين أعضاء الكونغرس على أن العلاقات الدافئة بشكل مفرط مع الصين والتسامح مع ممارساتها التجارية غير العادلة ساعدت على تغذية منافس تكنولوجي يهدد القيادة الأميركية الآن.

كانت الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات على شركة هواوي، باعتبارها أحد أذرع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في البلاد، للتجسس على دول العالم من خلال تقنية الجيل الخامس.

وفي الربيع الماضي، قررت الإدارة الأميركية فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسرقة الممتلكات الفكرية والتجسس لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

كما أعلنت وزارة التجارة الأميركية في مايو الماضي، عن شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية، ما يعني منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى هواوي، بالإضافة إلى حظر منح تأشيرات دخول بعض موظفي شركة هواوي الصينية للاتصالات إلى أراضيها.

تشكيل تحالف

وفي الربيع الماضي، كان بايدن كتب في مجلة “فورين أفيرز” أن الصين تواصل سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية من الولايات المتحدة والشركة الأميركية، بالإضافة إلى دعم حكومة بكين للشركات المملوكة للدولة، مما يعطيها ميزة غير عادلة يساعدها في السيطرة على التكنولوجيا وصناعات المستقبل.

وأكد أن أفضل طريقة لمواجهة الصين هي تشكيل “جبهة موحدة” مع الحلفاء، وأضاف “عندما نتحد مع الديمقراطيات الأخرى، تتضاعف قوتنا. لا تستطيع الصين تحمل تجاهل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي”.

وأيد توني بلينكين، كبير مستشاري السياسة الخارجية لبايدن، هذه الفكرة العامة في سبتمبر، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع الحلفاء لوضع سياسات مشتركة بشأن ضوابط التصدير وقيود الاستثمار والمعايير الفنية لضمان “نظام يحمي ويعزز القيم الديمقراطية الليبرالية”.

وقال بلينكين: “أحد الأشياء التي نراها هو عالم ينقسم إلى حد ما على طول خط الصدع بين الديمقراطيات التقنية من ناحية والأنظمة الاستبدادية التقنية من ناحية أخرى”، وتابع “ويجب على الديمقراطيات التقنية أن تقوم بالعمل معًا والتفكير معًا”.

في مقال للشؤون الخارجية العام الماضي، اقترح غيك سوليفان، أحد كبار مستشاري بايدن والمسؤول السابق في إدارة أوباما، أن الدول ذات التفكير المماثل تفكر في التكاتف معًا لوضع قواعد تجارية بشأن القضايا التي لا تتناولها منظمة التجارة العالمية حاليًا، مثل كيفية التعامل مع الشركات المملوكة للدولة.

لطالما اشتكت الدول الغربية من أن الشركات المملوكة للدولة في الصين تتلقى دعمًا حكوميًا غير عادل يسمح لها بإغراق السوق بالسلع الرخيصة.

أدلة واضحة

وأكد سوليفان أن مثل هذه المجموعة التجارية يمكن أن “تتدرج فوق نظام منظمة التجارة العالمية”، وكتب أن قوة الجاذبية المشتركة لهذا المجتمع ستوفر للصين خيارًا: إما كبح حرية الوصول والبدء في الامتثال لقواعد التجارة، أو قبول شروط أقل تفضيلًا من أكثر من نصف الاقتصاد العالمي.

يذكر أنه تزايدات الضغوط على شركة هواوي الصينية بعد تقرير بريطاني جديد أعده مشرعون في المملكة المتحدة يشير إلى وجود “أدلة واضحة على تواطؤ الشركة مع الحزب الشيوعي الصيني”.

وفي يوليو، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد سيتعين عليهم التوقف عن شراء معدات هواوي بحلول نهاية هذا العام. كما أنهم سيحتاجون إلى إزالة معدات هواوي من بنيتهم التحتية بحلول عام 2027.

وكان هذا القرار نتيجة للمراجعة الطارئة للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة لشركة هواوي بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على العملاق الصيني.

وقال تحقيق منفصل من قبل لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني في أمن شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة، الخميس، إن الجدول الزمني المحدد في 2027 لإزالة معدات هواوي من الشبكات “معقول” ولكن يمكن تسريع الموعد إلى 2025 في ظل ظروف محددة.