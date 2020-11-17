تكنولوجيا: ابل تبدأ في إجراء الإختبارات على نماذج لهاتف iPhone قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن شركة ابل قد بدأت في إجراء الإختبارات على تصميم هاتف iPhone القابل للطي، إستعداداً لإطلاق الهاتف في 2022.

كانت شركة ابل قد سجلت عدد من براءات الإختراع في تصميم الهواتف القابلة للطي، إلا أن الشركة لم تؤكد على أي تفاصيل حول خططها لإطلاق هاتف الأيفون الأول القابل للطي حتى الآن.

وفي تقرير نشر عبر Economic Daily كشف عن أن ابل قد بدأت في إرسال النماذج الأولية لهواتف أيفون قابلة للطي لبعض موردي الشركة في الصين مثل Foxconn وNikko، كما يؤكد التقرير على أن ابل تجري تقييم حول نوع لوحات الشاشة الأفضل لهذه الفئة من الهواتف بين لوحات OLED أو microLED.

وتعد لوحات microLED في الشاشة من التقنيات الناشئة في تصميم الهواتف القابلة للطي، والتي ستشكل تغيير جذري جديد في صناعة هذه الفئة من الهواتف، حيث تتميز هذه التقنية بسطوع أعلى وإستهلاك أقل في الطاقة.

ولقد أكد التقرير على أن ابل قد بدأت بالفعل في إختبار النماذج الأولى من هاتف الأيفون القابل للطي، حيث يتم إختبار وتقييم كفاءة الشاشات، وأيضاً كفاءة تصميم فواصل الشاشة.

ومن المقرر وفقاً لماء جاء في التقرير أن تعمل سامسونج على توريد الشاشات لهاتف الأيفون القابل للطي، بينما تعمل شركة New Nikko على توريد فواصل الشاشة، على أن تتم عملية التجميع في Foxconn.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن ابل ستكشف عن هاتف الأيفون الأول القابل للطي في سبتمبر من عام 2022، إلا أنها مازالت تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

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