تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن بيع علامة Honor التجارية لشركة Shenzhen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي بشكل رسمي اليوم على بيع علامتها الفرعية Honor للهواتف الذكية لشركة Shenzhen Zhixin New Information Technology.

أشارت العديد من التقارير السابقة إلى خطط هواوي لبيع علامتها الفرعية Honor في محاولة لمواجهة القيود الأمريكية التي بدأت تؤثر على هواوي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، واليوم تعلن العملاق الصيني رسمياً عن إستحواذ شركة Shenzhen بشكل كامل على علامة Honor التجارية.

ومن المقرر وفقاً للإتفاقية التي عقد بين وهواوي وشركة Shenzhen أن تستحوذ الأخيرة بشكل كامل على علامة Honor التجارية للهواتف الذكية، على أن تضمن هذه الإتفاقية حماية المصالح الخاصة بالمستهلكين، والموردين، والشركاء وأيضاً موظفي الشركة.

أيضاً أكدت الإتفاقية على بقاء الإدارة العليا في شركة Honor دون أي تغيير، ومن المقرر أيضاً ألا تؤثر الإتفاقية على عملية تطوير Honor، من جانب أخر لن تمتلك هواوي أي حصة في شركة Honor.

يذكر أن شركة Shenzhen Zhixin New Information Technology أسستها مجموعة من المستثمرين والشركات في جمعية تضم أكثر من 30 وكيل وموزع، حيث تشرف الشركة خلال الفترة القادمة على عمليات الإنتاج، والتوزيع، والقرارات التنفيذية في شركة Honor.

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