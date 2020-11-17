الإعلان رسميًا عن Samsung M7 Monitor، وهي عبارة عن شاشة وتلفاز ذكي في نفس الوقت

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك أشخاص يختارون إستخدام التلفزيونات كشاشة للحواسيب الشخصية الخاصة بهم، ولكن هناك أسباب وراء تفضيل الشاشات على التلفزيونات، مثل الحجم ومعدل التحديث المرتفع وسرعة الإستجابة وما إلى ذلك. ومع ذلك، لماذا لا يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين؟ هذا شيء يبدو أن شركة سامسونج تعتقد أنه ممكن مع الشاشة الجديدة Samsung M7 Monitor.

في الوهلة الأولى، تبدو Samsung M7 Monitor وكأنها شاشة عادية للحاسوب، ولكنها أكثر من ذلك. تحت الغطاء، يتم تشغيل هذه الشاشة بنظام TizenOS، مما يعني أنه حتى عندما يكون الحاسوب الخاص بك مغلقًا، فبإمكانها مواصلة العمل كتلفاز ذكي من نوع ما، حيث ستتمكن من توصيلها بالسحابة وإستخدامها لتحرير مستندات Office 365 الخاصة بك أو عرضها أو حفظها.

لذلك على سبيل المثال، إذا كان هناك مستند تحتاج إلى عرضه بسرعة، بدلاً من تشغيل الحاسوب الخاص بك، يمكنك فقط إستعراضه من خلال الشاشة نفسها. تأتي Samsung M7 Monitor مُزودة بالعديد من تقنيات الإتصال اللاسلكية مثل WiFi و Bluetouth و Wireless DeX، مما يعني أنه يمكنك إستخدام هاتف ذكي من سامسونج مثل Galaxy Note 20 وتحويله إلى حاسوب شخصي.

إنه مفهوم مثير جدًا للإهتمام ولكن يبدو أنه مجدي بطريقة ما على الورق. وتجدر الإشارة إلى أن الشاشة الجديدة Samsung M7 Monitor ستكون متاحة بحجم 32 إنش وبدقة Ultra HD وتٌكلف إبتداءً من 400 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج أعلنت كذلك عن الشاشة Samsung M5 Monitor، والتي تأتي بنسختين، واحدة بحجم 32 إنش وبدقة FullHD، ونسخة أخرى بحجم 27 إنش وبنفس الدقة، وهذه الشاشة تُكلف إبتداءً من 230 دولار أمريكي.