ميزة جديدة من «واتسآب» طال انتظارها

ذكرت وسائل إعلامية أن مطورو تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" أضافوا القدرة على إرسال رسائل ذاتية التدمير في إصدار سطح المكتب، حيث أصبحت هذه الميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأنه ومن أجل الحصول على هذه الميزة، يجب أن يتم تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد القيام بالإجراءات أعلاه، فإنه سيتم حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام على إرسالها بشكل تلقائي.

يشار إلى أن تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام" حصلا على هذه الميزة أيضاً منذ فترة.