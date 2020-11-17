شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو "Assassin's Creed" و "Watch Dogs" يواجهون مشكلة مزعجة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حاليا لاعبو Assassin's Creed Valhalla وWatch Dogs Legion عيبا محبطا بشكل خاص، حيث كشف العديد منهم فى منتديات Ubisoft ومجتمعات Reddit وجود مشكلات متكررة فى الوصول إلى الألعاب المحفوظة لكلا اللعبتين.

وبحسب موقع engadget، فإن المشكلة ليست خاصة بالنظام الأساسى، لأنها تغطى العديد من أنظمة PlayStation وXbox بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر، فيما توقع المستخدمين أن المشكلة قد تنجم عن مشاكل تتعلق بحفظ السحابة فى Ubisoft، لكن الآخرين فى منتديات Gamespot شككوا فى هذا الاستنتاج.

وليس من المؤكد مدى انتشار مشكلة حفظ اللعبة، حيث إنه خلل خطير لأى شخص متأثر، رغم ذلك - ليس هناك الكثير من الحوافز للعب إذا لم تتمكن من ضمان أن ساعات من التقدم ستكون موجودة عند العودة، وعلى الرغم من أن هذه ليست أول تجربة لشركة Ubisoft مع إطلاق خاطئ للعبة، إلا أنها قد تكون مزعجة عندما تكون كلا من Valhalla وLegion من أهم ألعاب إطلاق PlayStation 5 وXbox Series X.

على جانب آخر كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن ظهور النجم العالمي كيانو ريفز، صاحب شخصية "جون ويك" الشهيرة في عالم الأكشن، والذى سيظهر بشخصيته الشهيرة في لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، بجوار ظهوره في اللعبة بشخصية جوني سيلفرهاند.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ign، فإن مصمم المهمات الرئيسي في CD Projekt Red باتريك ميلز، قد كشف عن تلك المفاجأة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث نشر جزء من الأغنية التي تأتي بعنوان Run the Jewels الجديدة التي تم تأليفها خصيصاً للعبة Cyberpunk 2077.