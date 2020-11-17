شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: جوجل تخطط للتكامل بين عدد من أجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول جوجل دمج أجهزة البث Chromecast ومكبرات الصوت Nest Audio، حيث تم تداول تقرير يشير إلى هذا التكامل مؤخرًا، وأكدت جوجل الآن لصحيفة وول ستريت جورنال أنها تعمل على مثل هذا الحل، ورغم أن أجهزة Chromecast و Nest، أو جوجل Home الأقدم، تترابط مع بعضها البعض بالفعل، مما يسمح للمستخدم بالتحكم فى Chromecast بصوت من جهاز مساعد جوجل - ولكن يبدو أن الوظائف المستقبلية ستكون أكثر فائدة.

وفى المستقبل، يمكن للمستخدمين مع مكبرات الصوت Nest Audio، تعزيز الصوت من التلفزيون بشكل كبير، وفى الوقت الحالى، لا يوجد توقيت محدد لإصدار هذه الميزة، لكن التقرير أكد مع الشركة أنها قادمة فى مرحلة ما فى المستقبل.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت هذه الميزة ستأتى إلى أجهزة جوجل الذكية الأخرى مثل Nest Hub Max وأدة بث Chromecast الأقدم.

وفى الوقت نفسه، تقدم Apple و Amazon بالفعل القدرة على ربط مكبرات الصوت الذكية بأجهزة البث، حيث تسمح أبل للعملاء بربط كل من مكبرات الصوت HomePods و HomePod mini بجهاز Apple TV، وتتيح أمازون للعملاء استخدام أجهزة Echo للتحكم فى أجهزة تلفزيون Fire .