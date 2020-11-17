شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات تساعدك على تتبع نومك باستخدام ساعة Apple Watch.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما لا تحصل على نوم جيد ليلاً، من الصعب أن تكون منتجًا وتوازن عواطفك وتحافظ على صحتك، فالنوم هو المفتاح لتعزيز حياة صحية وسعيدة، ومثلما تتبع خطواتك أو تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، يجب أن تراقب روتين نومك، لحسن الحظ يمكن أن تساعدك Apple Watch فى ذلك، إذ تأتى جميع ساعات أبل الجديدة مع تطبيق مدمج لتتبع النوم، يسمى "Sleep"، والذى يمكنه اكتشاف وقت نومك وتتبع طريقة نومك.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن تحليل أو ميزات أكثر تفصيلاً للنوم، فهناك بعض التطبيقات التى تتعقب دورات النوم الخاصة بك، ويمكن للبعض الآخر تشغيل الموسيقى، وفيما يلى تطبيقات تتبع النوم المتوفرة حاليًا لـ Apple Watch .

تطبيق Sleep ++

يعد Sleep ++ أبسط تطبيقات النوم المتاحة، فهو مجانى وليس له تكاليف إضافية مخفية، كما يمكنك اختيار تتبع نومك فى الوضع التلقائى أو الوضع اليدوى، إذ سيتتبع الوضع التلقائى نومك تلقائيًا، باستخدام حركاتك - أو عدم وجودها - لمعرفة متى تكون نائم، وإذا كنت تستخدم الوضع اليدوى، فسيتعين عليك إخبار التطبيق عندما تنام ومتى تستيقظ.

عكل ما عليك فعله فقط هو الضغط على "Start Sleeping" ثم "Stop Sleeping" على Apple Watch أو فى تطبيق الأيفون، لكن لن تحصل على الكثير من البيانات من هذا التطبيق، فقط شريط واحد يوضح مدى عمق نومك، إلا أنه مجانى تمامًا وهو مكان رائع.

تطبيق Sleep Cycle:

يحتوى Sleep Cycle على ميزة فريدة من نوعها للتنبيه والتى توقظك تلقائيًا فى الوقت الأمثل، بناءً على نمط نومك، كل ما عليك فقط ضبط الوقت الذى تحتاجه للاستيقاظ، وسيقوم التطبيق بإيقاظك (باستخدام الاهتزازات اللمسية على ساعتك) حتى 30 دقيقة قبل أن تكون فى أخف مراحل نومك، ويمكنك ضبط هذا الإطار الزمنى فى التطبيق إذا كنت تريد فترة زمنية أطول قبل أن تستيقظ.

إذا اشتريت الإصدار المدفوع، فستتيح لك ميزات متميزة، مثل المساعدة على النوم لتزويدك بأصوات مهدئة وتنبيهات الطقس عند الاستيقاظ ومراقبة معدل ضربات القلب .

تطبيق SleepWatch :

يوفر SleepWatch معظم البيانات، ولكن سيتعين عليك شراء عضوية لتحقيق أقصى استفادة منه، بالإضافة إلى تلقى مقارنات معدل ضربات القلب وتحليلات نوم شاملة، وستمنحك العضوية المدفوعة قيمة رقمية لجودة نومك.

ستحصل أيضًا على بيانات بناءً على أنماط نومك، ونسبة النوم الخفيف إلى المريح، ومعدل ضربات القلب، كما يمكنك عرض هذه البيانات على ساعة Apple Watch الخاص بك، وكذلك على تطبيق الهاتف المحمول.

يمكنك تحديد هدف نومك وضبط حساسية الكشف عن النوم، كما توجد تذكيرات بوقت النوم الذكى وهى ميزة أخرى مدفوعة ستذكرك بالنوم فى وقت معين لتحسين إيقاع نومك.

تطبيق AutoSleep :

يوفر AutoSleep إعدادًا سريعًا للغاية، فلن تحتاج حتى إلى إنشاء حساب، كما أنه مثالى للأشخاص الذين يحبون الاستلقاء فى السرير ومشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب، إذ يطلب منك AutoSleep إخباره بأنك ستنام (من خلال وظيفة Lights Off) ويمكنك تنشيط Lights Off مباشرة من Apple Watch وتتبع المدة التى تستغرقها فى النوم.

ويمكنك عرض جلسة نومك على رسم بيانى يوضح مدى عمق نومك، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب بمرور الوقت، وستُظهر القمم والانخفاضات فى نومك والتى تشير إلى وقت استيقاظك ووقت نومك.

تُظهر حلقات النوم معدل النوم، ووقت الاستمتاع بنوم جيد، ووقت نومك العميق، ومعدل ضربات قلبك أثناء النوم، كما يمكنك تحديد أهداف لكافة هذه البيانات، وستتم مقارنة الحلقات بأهدافك، مما يتيح لك معرفة مدى جودة أدائك.

هناك أيضًا ميزة لإظهار "بنك النوم" الخاص بك لهذا الأسبوع، وهذا يعتمد على حصولك على ثمانى ساعات كاملة فى الليلة، إذا كنت تنام أقل، فستقع فى الديون، وإذا نمت أكثر، فسيكون لديك رصيد إضافى.