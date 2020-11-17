شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جهاز MacBook Air و MacBook Pro الجديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل مؤخرا جهازين جديدين هما ماك بوك إير وماك بوك برو، اللذان يعملان بمعالج M1 الجديد، حيث يأتى MacBook Pro بقياس 13 بوصة بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا، أما MacBook Air بقياس 13 بوصة بسعر 999 دولارًا، ويعمل كلا الجهازين بمعالج M1 الجديد، ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين الجهازين.

يأتي جهاز MacBook Air الجديد بتصميم أكثر أناقة ووزن أخف من طراز جهاز MacBook Pro، حيث يزن 2.8 رطل ويبلغ سمكه 0.16 بوصة إلى 0.63 بوصة، بينما يبلغ وزن طراز MacBook Pro الجديد 3 أرطال، ويبلغ سمكه 0.61 بوصة، ورغم أن جهاز MacBook Pro لديه شاشة Touch Bar، فيمكن أن تكون مفيدة للاختصارات لكنها ليست ميزة يمكن أن تكون بارزة.

يحتوي جهاز "ماك بوك أير" الجديد على شريحة M1 نفسها الموجودة في جهاز MacBook Pro وهذا يعني أن المستخدم سيحصل على النوى الأربعة نفسها العالية الطاقة مع 4 أنوية أخرى عالية الكفاءة لموازنة أعباء العمل الثقيلة مع المهام، ورغم أن جهاز MacBook Air يحتوي على وحدة معالجة رسومات ذات 7 أنوية، فإن جهاز MacBook Pro يرفع المنافسة قليلًا حيث تتضمن 8 أنوية، ومع ذلك لا يبدو هذا فرقًا كبيرًا للكثير من المستخدمين.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات الأخرى، فنجد أنها متشابهة، حيث يبدأ كلا الجهازين بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت، وتبلغ سعة التخزين لكليهما 256 جيجابايت، مع خيار توسعتها لتصل إلى 2 تيرابايت.

يأتى جهاز MacBook Proبشاشة تمالك درجة سطوع تبلغ 500 شمعة/ المتر المربع، بينما جهاز MacBook Air تبلع درجة سطوع شاشته 400 شمعة/ المتر المربع، ولكن يدعم ميزة التدرج اللوني الواسع P3، ويحظى كلا الجهازين بدعم تقنية (True Tone)، فيما يأتى جهاز MacBook Pro بمكبرات صوت استريو ذات نطاق ديناميكي عالٍ وصوت استريو عريض.

يصل عمر بطارية جهاز MacBook Air إلى 18 ساعة عند بث الفيديو، و 15 ساعة عند تصفح الويب، مقارنة مع 20 و 17 ساعة في جهاز MacBook Pro.