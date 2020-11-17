شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة قديمة تجمع بيل جيتس و "ذا روك" احتفالا بعيد ميلاد الإكس بوكس الـ19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل Xbox بعيد ميلادها التاسع عشر، إذ تم إصدار جهاز Xbox الأصلى فى أمريكا الشمالية فى 15 نوفمبر 2001، قبل طرحه للبيع فى المملكة المتحدة بعد عام، وتعاون وقتها بيل جيتس الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، مع "ذا روك" للكشف عن جهاز Xbox الأصلى فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، لعب جيتس و "ذا روك" عدة جولات من لعبة Dead or Alive 3 ، قبل أن يسلم جيتس أول Xbox فى العالم على الإطلاق إلى العميل Edward Glucksman.

وللاحتفال بالذكرى السنوية، شاركت Xbox صورة مرحة لـ Gates and The "جيتس" و ذا روك على تويتر، وكتب عليها:"عيد ميلاد سعيد لجهاز Xbox الأصلى وهذه اللحظة الأسطورية."

خلال 19 عامًا منذ إطلاق أول جهاز Xbox، أطلقت مايكروسوفت أربع وحدات تحكم وهى Xbox 360 و Xbox One وآخرها Xbox Series S و Xbox Series X.

وقد طرحت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء الماضى، نموذجين من جهاز إكس بوكس للألعاب، بعد سبعة أعوام من طرح النسخة السابقة، للاستفادة من تزايد الإقبال على الإنفاق على الألعاب فى ظل جائحة فيروس كورونا، وستباع أجهزة إكس بوكس طراز إكس، التى وصفتها الشركة بأنها أقوى جهاز ألعاب فى العالم، بسعر 499.99 دولار بينما ستباع أجهزة إكس بوكس طراز إس بمبلغ 299.99 دولار.

وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 5 من إنتاج شركة سونى والتى طرحت فى الأسواق يوم الخميس.