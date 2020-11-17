تكنولوجيا: “آيسر” تعلن عن إطلاق أحدث أجهزة الحواسيب المحمولة للمستهلكين ضمن سلسلتي Spin و Aspire

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - : أعلنت “آيسر” عن إطلاق مجموعة من الحواسيب المحمولة الجديدة والقوية للمستهلكين ضمن سلسلتيها “Spin” و”Aspire”، والتي تأتي جميعها مزودة بمعالجات Intel® Core™ الجديدة من الجيل الحادي عشر مع بطاقات رسومات Intel® Iris® Xe. وجرى تصميم هذه الحواسيب لدعم الأشخاص كثيري التنقل والارتقاء بتجربتهم إلى آفاق جديدة، حيث جرى تزويدها بالعديد من الخصائص المتطورة وبأحدث التقنيات في هيكل يتميز بالنحافة وخفة الوزن والتصميم الرائع.

حاسوب Acer Spin 5 – فائق النحافة. شاشة تعمل باللمس. قابل للتحول

فاز Acer Spin 5 بجائزة Red Dot Design لعام 2020، وهو جهاز حاسوب محمول مزود بشاشة تعمل باللمس وقابل للتحول يبلغ وزنه 1.2 كيلوجرام فقط، في ما يبلغ سمكه 14.9 مليمتر، وهو ما يجعله مثالياً لأولئك الذين يسعون لتحقيق أفضل إنتاجية. ويتميز الجهاز اللافت بنظام المِفصل الذي يتحرك بزاوية 360 درجة يمكنه من التحول إلى مجموعة متنوعة من أوضاع الاستخدام، مثل وضع الحاسوب اللوحي لتدوين الملاحظات أو وضع الكتابة التقليدي، حيث تكون لوحة المفاتيح مرتفعة قليلاً للحصول على تجربة كتابة مريحة وتبريد أفضل. وقد تم تغطية شاشة الحاسوب التي تعمل باللمس ولوحة اللمس بطبقة اختيارية من زجاج Corning® Gorilla® المضاد للميكروبات. وبالإضافة إلى ذلك، ثبت أن عامل مضاد الميكروبات الذي يأتي كتجهيز اختياري لطلاء لوحة المفاتيح والأسطح المحيطة بها والمتوافق مع لائحة منتجات المبيدات الحيوية BPR ووكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، يُظهر معدلات مرتفعة لتقليل الجراثيم ضد مجموعة كبيرة من البكتريا بموجب بروتوكول اختبار JIS Z 2801 & ISO 22196.

ويأتي هذا الحاسوب مزوداً بمعالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر مع بطاقة رسومات Iris® Xe، وهو ما يجعله يقدم أداءً قوياً يدعم المشاريع الإبداعية. وتتيح حواف الجهاز الجانبية النحيفة للغاية والتي يبلغ سمكها 7.78 مليمتر، نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز تبلغ 80%، يدعمها شاشة بتقنية IPS VertiView مع نسبة عرض للطول 3:2 والتي توفر مساحة شاشة أكبر بنسبة 18% مقارنةً مع الشاشات التي تبلغ نسبة بُعديها 16:9، وهو ما يتيح مساحة واسعة لإضفاء الحيوية على الإبداعات مع قلمAcer Active Stylus المدمج والذي يعمل بتقنية Wacom AES. ويتميز حاسوب Acer Spin 5 بعمر بطارية يصل إلى 15 ساعة، ومنافذ متعددة USB Type-C كاملة الوظائف مع إعتماد خاصية Thunderbolt™ 4، ووحدة اتصال لاسلكي Killer™ 1650 Wi-Fi، ومكبرات صوت أمامية مزدوجة، ما يجعله الرفيق المثالي للمحترفين الذين يحتاجون إلى العمل والإبداع أثناء التنقل.

حاسوب Acer Spin 3 – إنتاجية بزاوية 360 درجة

يتميز حاسوب Spin 3 بخفة وزنه وسهولة حمله، ويبلغ سمكه 13.3 مليمتر مع نسبة عرض للطول تبلغ 16:10، كما يتميز بشاشة IPS متعددة اللمس بدقة WQXGA (2560×1600). وعلى غرار Spin 5، يأتي هذا الحاسوب مزوداً بأحدث معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسومات Iris Xe لمنح المحترفين والفنانين أداءً قوياً. ويدور Spin 3 بزاوية 360 درجة، وهو ما يمنح المستخدمين القدرة على استخدام الجهاز بأي وضعية تناسبهم. كما يأتي الجهاز مزوداً بقلم Acer Active Stylus مدمج مع 4096 مستوىً من حساسية الضغط لتحقيق أقصى استفادة من الشاشة التي تعمل باللمس عند الرسم أو الكتابة. يعد Spin 3 الخيار المثالي للطلبة والمحترفين كثيري التنقل مع وسيط تخزين ذي حالة ثابتة SSD مزدوج ومنفذي USB Type-C مع إعتماد خاصية Thunderbolt™ 4 و Killer™ 1650 Wi-Fi.

حاسوب Acer Aspire 5 – عملي وقوي

يأتي حاسوب Aspire 5 مزوداً بمعالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر مع بطاقات رسومات Iris Xe أو وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce® MX450 كتجهيز اختياري، وتتيح مجموع حواسيب Aspire 5 للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة في آنٍ واحد. ويتميز هذا الحاسوب بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بتقنية IPS ويحيط بها إطار نحيف يسمح بنسبة شاشة إلى هيكل الجهاز تبلغ 80%، ما يجعله مثالياً لتحقيق الإنتاجية المطلوبة. ويستمر هذا التركيز على المظهر الجمالي للجهاز من خلال الهيكل الأنيق والاحترافي الذي يجمع ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR4 وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين ذات الحالة الثابتة SSD و2 تيرابايت من ذاكرة الأقراص الصلبة HDD. ويعمل تصميم المفصلة المريح على رفع جسم الجهاز وميل لوحة المفاتيح بزاوية تتيح كتابة مريحة وإسقاط صوتي أفضل وتهوية محسّنة، في ما تعزز تقنية Acer Color Intelligence صورة الشاشة. وتعمل وحدة الإتصال الاسلكي Intel Wi-Fi 6 (Gig+) مزدوجة النطاق على تحسين متوسط إنتاجية الشبكة بما يصل إلى ثلاث مرات، بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً مع Wi-Fi 5.

الأسعار والتوافر

يتوفر حاسوب Acer Spin 5 (SP513-55N) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر مارس 2021 بسعر يبدأ من 5499 درهماً.

يتوفر حاسوب Acer Spin 3 (SP313-51N) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر مارس 2021 بسعر يبدأ من 2499 درهماً.

يتوفر حاسوب Acer Aspire (A514-54 14″) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر نوفمبر بسعر يبدأ من 2099 درهماً.

يتوفر حاسوب Acer Aspire (A515-56 15.6″) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر ديسمبر بسعر يبدأ من 3299 درهماً.

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