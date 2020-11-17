تكنولوجيا: “آيسر” تدعم قطاعات الأعمال والترفيه من خلال طرح أجهزة عرض جديدة مزودة بتقنيات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت “آيسر” مجموعة من أجهزة العرض الجديدة التي تعمل بتقنية LED أو بالليزر للاستخدام التجاري، والتي تشمل جهاز عرض لاسلكي هو الأفضل في فئته يعمل بتقنية LED ويتميز بدقة عرض 1080p ودرجة سطوع “3,000 lumens”، إلى جانب عدد من أجهزة العرض التي تعمل بالليزر وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة ودرجة سطوع تصل إلى “3,100 lumens”. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن ثلاث شاشات جديدة من “آيسر” للاستخدام التجاري والمنزلي وهي شاشة Acer B248Y المريحة للعين، وشاشة Acer CBL272Uالتي تدعم تقنية HDR، وشاشة Acer BL270، حيث تأتي هذه الشاشات بدون حواف جانبية تقريباً.

مجموعة أجهزة عرض PD و VDمن “آيسر” – أجهزة عرض بتقنية LED للعمل والترفيه

يقدم جهاز العرض اللاسلكي VD6510i درجة سطوع “3,000 lumens” ودقة عرض 1080p ويعمل بتقنية LED. ويقدم هذا الجهاز إسقاطات سلسلة للغاية بدقة 1080p ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز للاستمتاع بمشاهد أفلام الحركة. وتقدم التغطية بنسبة 125% للنطاق اللوني Rec. 709 تشبعاً لونياً ممتازاً وصوراً زاهية مدعومةً بسرعة عرض متتابعة 16x تقلل من تأثير قوس قزح، في ما تتيح درجة السطوع “3,000 ANSI lumens” لجهاز العرض إنتاج صورة عالية النقاء حتى مع الشاشات الكبيرة أو في الغرف المضيئة. وتتميز أجهزة العرض التي تعمل بتقنية LED بالمرونة الشديدة للتعامل مع انخفاض درجات السطوع، لذا يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة لسنوات قادمة، كما أن هذا النوع من أجهزة العرض يعد صديقاً للبيئة نظراً لخلوه من عنصر الزئبق.

ومع درجة سطوع “3,000 ANSI lumens”، يعد PD1530i جهاز عرض موجهاً للمؤسسات جرى تصميمه لجعل الاجتماعات مريحة قدر الإمكان. ويمكن لجهاز العرض اللاسلكي الذي يعمل بتقنية LED بدقة 1080p عرض الصورة على شاشة حجمها 100 بوصة من مسافة تقل عن 3 أمتار. وتصل أجهزة العرض التي تعمل بتقنية LED إلى مستوى السطوع الكامل بمجرد تشغيلها تقريباً، ما يقلل أي تأخير قد يحدث في بداية الاجتماعات، ويتميز هذا السطوع بكونه طويل الأمد، فمع عمر افتراضي يصل إلى 30 ألف ساعة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من جهاز العرض PD1530i لسنوات عديدة.

مجموعة أجهزة عرض XL من “آيسر” – صديقة للبيئة مع درجة سطوع “3,100-Lumens“

ومع استهلاك 143 واط من الطاقة فقط، تحتوي مجموعة XL من “آيسر” (XL1220/XL1320W/XL1520) على بعض من أجهزة العرض الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على مستوى العالم ضمن فئة أجهزة العرض التي تعمل بالليزر وتقدم درجة سطوع “3,100 lumens”. وتتميز أجهزة العرض XL بالموثوقية، وتقدم جودة صورة رائعة بدقة تصل إلى 1080p وبأسعار مناسبة للسوق، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام في غرف الاجتماعات متوسطة الحجم. ويشير اعتماد شهادة IP6X إلى أن مجموعة أجهزة عرض XL من “آيسر” مقاومة للأتربة، أي أنها تقدم أعلى درجات الحماية المتاحة ضد الأجسام الغريبة الصلبة، وهو ما يمنع دخول الغبار أو الجزيئات الصلبة الأخرى التي قد تلحق الضرر بالجهاز. وتسهم هذه المتانة في جعل أجهزة العرض XL التي تبلغ درجة سطوعها “3,100 lumens” قابلة للاستخدام مع أي إضاءة محيطة، وبالإضافة إلى عمر افتراضي يبلغ 30 ألف ساعة، تتطلب هذه الأجهزة القليل من الصيانة. تتوفر أيضاً أوضاع الإسقاط الرأسي والإسقاط بزاوية 360 درجة، وهو ما يجعل أجهزة عرض XL قابلة للاستخدام في أي مساحة وأي وضع تشغيل.

مجموعة أجهزة عرض UL وPL من “آيسر” – حلول للمساحات الكبيرة والصغيرة

تم تصميم جهاز العرض المبتكر Acer UL5630 للتغلب على قيود المساحة، وهو قادر على إسقاط صورة بحجم 120 بوصة من مسافة 31 سنتيمتراً فقط. وجرى تزويد هذا الجهاز الذي يمكنه الإسقاط من مسافات قريبة للغاية، بصمام ليزر ثنائي جديد وعالي الجودة يتيح له عرض صورة بجودة WUXGA (1920×1200) مع درجة سطوع “4,500 lumens”، ما يعزز وضوح الصورة المعروضة ويبرز جميع تفاصيلها. وتقدم مجموعة أجهزة العرض UL الكثير من الميزات مثل القدرة على العرض بحرية وبزاوية 360 درجة أو في الوضع الرأسي بالإضافة إلى إمكانات التحكم عن بعد، وهو ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتعليم والأعمال التجارية.

وعلى الجانب الآخر، تقدم مجموعة أجهزة العرض PL (PL7610/PL7610T/PL7510) التي تعمل بالليزر درجة سطوع مرتفعة قدرها “6,000 ANSI Lumens” وتتميز هذه الأجهزة بأنها لا تحتاج إلى الكثير من الصيانة ويبلغ عمرها الافتراضي 30 ألف ساعة، وهو ما يجعلها مثالية للعمل في مساحات كبيرة مثل المؤتمرات والعروض التقديمية داخل القاعات أو أجنحة المعارض.

شاشة B248Y ACER – شاشة مريحة لأداء يومي أفضل

جرى تصميم شاشة Acer B248Y المريحة لتخفف من نقاط الألم المختلفة التي تظهر خلال العمل اليومي. وتشمل هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد TÜV/Eyesafe عدداً من الميزات التي تهدف إلى تقليل إجهاد العين مثل تقنية LightSense و ColorSenseمن “آيسر”، والتي تقوم تلقائياً بضبط سطوع الشاشة والألوان لتتماشى مع بيئة العرض. وتأتي الشاشة بتقنية IPS ودقة FHD (1980×1080) ويتم تثبيتها على حامل يتميز بالمرونة ويتيح للمستخدمين إمكانية ضبط ارتفاع وميل ومحور الشاشة، أو حتى تدويرها بزاوية 90 درجة لتعمل في الوضع الرأسي.

وتتميز شاشة B248Y بأنها مريحة للعين، كما أنها مناسبة لأي مكتب. وتستطيع محطة التثبيت المدمجة الخاصة بها تحويل الشاشة إلى مساحة عمل في حد ذاتها، وتعمل على الاستفادة من منافذ RJ45 و USB Type-C 100W PD التي تبسط عملية نقل العمل من مكتب لآخر أو من المكتب إلى المنزل. ويمكن ربط عدة شاشات ببعضها لمن يحتاج إلى مساحة شاشة أكبر بالإضافة إلى كاميرا ويب FHD عالية الدقة وقابلة للتعديل تدعم تقنية Windows Hello ما يمكن المستخدمين من تحريك صورة الكاميرا حتى يجدوا الزاوية المثالية، أو إغلاقها لتجنب أي مشاركة للصورة أثناء الاجتماعات.

شاشة Acer CBL272U – دقة QHD ودعم تقنية HDR10 لجودة صورة مذهلة

تأتي شاشة Acer CBL272U المعتمدة من TUV/Eyesafe بقياس 27 بوصة ودقة QHD (2560×1440) وتصنيف Delta E<1 منخفض لدقة ألوان أفضل مع تغطية بنسبة 99% للنطاق اللوني sRGB. وتدعم هذه الشاشة زوايا رؤية عريضة تبلغ 178 درجة، كما جرى تزويدها بعدد من المزايا لراحة العين والتي تشمل BlueLightShield Pro لتصفية الضوء الأزرق الذي يمكن أن يكون له ضرر على العين، وتقنية ComfyView المضادة للوهج، بالإضافة إلى القدرة على التعتيم المنخفض والتي تتيح خفض سطوع الشاشة ليصل إلى 15% لاستخدام الشاشة أثناء الليل. وتستفيد الشاشة من تقنية الاستجابة المرئية VRB لتحقيق زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقليل أي تشويش قد يحدث للصورة، في ما يسمح دعم تقنية HDR10 بتحسين التباين بين الأجزاء الداكنة والفاتحة من الصورة.

شاشة Acer BL270 – أوضاع استخدام مرنة وحواف غير ظاهرة

صممت شاشة Acer BL270 لراحة المستخدم في أي بيئة عمل، فهي تعتمد على شهادة من TÜV/Eyesafe، وتتميز بدقة FHD (1920×1080) مع حواف نحيفة وغير ظاهرة، مما يسمح بوضع شاشتين جنباً إلى جنب دون أي تأثير يذكر للفاصل بين الشاشتين على الصورة. ويتيح الحامل الذي يتميز بالمرونة للمستخدمين إمكانية ضبط ارتفاع وميل ومحور الشاشة وهو ما يجعل أي زاوية مشاهدة ممكنة. وجرى تصميم الشاشة أيضاً للعمل مع تطبيق Acer Smart Console، وهو ما يتيح إمكانية عرض المحتوى الموجود في الهاتف والتحكم فيه بسهولة على الشاشة.

الأسعار والتوافر

ستكون مجموعة الطرازات الجديدة التي جرى الإعلان عنها متوفرة في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2021.

تختلف المواصفات والأسعار والتوافر بحسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول التوافر ومواصفات المنتجات والأسعار في أسواق معينة، يرجى الاتصال بأقرب مكتب آيسر عبر www.acer.com.

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