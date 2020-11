سامسونج قد تتخلى عن فئة جالاكسي نوت

دبي - يزن راشد - نُشر في وقت سابق أن شركة سامسونج ستُلغي سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note اعتبارًا من عام 2021 المقبل، والآن ظهرت تسريبات جديدة تؤكد ذلك.

ونشر حساب (ماكس وايبناخ) Max Weibnach 3 of these devices will have SPen support. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020 عبر موقع تويتر ذكر فيها جميع الهواتف الرائدة التي تعتزم سامسونج طرحها خلال عام 2021، وقد خلت القائمة من هواتف (جالاكسي نوت).

وقال ماكس: إن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق أربعة طُرز من هاتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21، وهي: (جالاكسي إس21 إف إي) Galaxy S21 FE، و(جالاكسي إس21) Galaxy S21، و(جالاكسي إس21 بلس) Galaxy S21 Plus، و(جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra.

وتعتزم سامسونج إطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي، وهي: (جالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3، و(جالاكسي زد فليب 3) Galaxy Z Flip 3، و(جالاكسي زد فولد إف إي) Galaxy Z Fold FE. وستأتي ثلاثة هواتف من الهواتف السبعة مع قلم إلكتروني (إس بن) S Pen.

ونشر حساب Ice Universe الشهير تغريدة أخرى تؤكد غياب هواتف (جالاكسي نوت21) من خريطة سامسونج للعام المقبل، وقال: ” لغز غير عادي: لا توجد حاليًا معلومات عن تطوير سلسلة (نوت21) Note21″.

ولم تؤكد سامسونج بعدُ عزمها إطلاق هواتف (جالاكسي نوت21) للعام المقبل، ولكن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستستغني عن سلسلة (جالاكسي نوت) بالنظر إلى أن أحد إصدارات (جالاكسي إس21) سيتضمن القلم الإلكتروني، وهي الميزة الأبرز لهواتف السلسلة.

وستركز سامسونج بدلًا من ذلك، على إطلاق هاتف (جالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3 في الوقت المعتاد لإطلاق الهواتف الجديدة من سلسلة (جالاكسي نوت)، أي في النصف الثاني من العام المقبل.

ومع التقدم في الإنتاج الشامل للزجاج الفائق الرقة UTG، تتمتع سامسونج بالقدرة على إنتاج 600,000 شاشة قابلة للطي شهريًا، وتخطط لهدف نهائي يتمثل في مليون شاشة قابلة للطي شهريًا بحلول نهاية العام.

وقد لا تبيع سامسونج العديد من الأجهزة القابلة للطي كما هو الحال في هواتف سلسلة (جالاكسي نوت)، ولكن هامش الربح المرتفع للأجهزة القابلة للطي يمكن أن يعوّض العدد الأقل من الوحدات. ويمكن أن تحصل تشكيلة (جالاكسي إس21) أيضًا على المزيد من المبيعات.