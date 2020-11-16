صناعة ألعاب الفيديو في الصين تحقق 10 مليارات دولار

دبي - يزن راشد - حققت صناعة ألعاب الفيديو في الصين، وهي الأكبر في العالم، إيرادات بلغت 68.5 مليار يوان (10.4 مليارات دولار أمريكي) في الربع الثالث.

وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 15.72 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة عن الربع الأول، حيث ارتفعت الألعاب وسط انتشار الجائحة وحالات الإغلاق ذات الصلة.

وارتفع عدد اللاعبين بمقدار 3.6 ملايين، ليصبح عدد اللاعبين على مستوى الصين 661 مليونًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية الصينية للنشر الصوتي والمرئي والرقمي المدعومة من الحكومة.



وسجلت إيرادات صناعة ألعاب الفيديو في الصين رقمًا قياسيًا في الربع الأول بلغ 73.2 مليار يوان.

ولدى الصين لاعبون أكثر من مجموع سكان الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمِعاتٍ.

وأدى الوباء إلى مزيد من التوسع في صناعة ألعاب الفيديو السريعة النمو، وأصبحت الألعاب تمثل شريحة أكبر في صناعة الترفيه الشاملة وسط التحول الرقمي.

وشكلت ألعاب الهاتف المحمول ما يقرب من ثلاثة أرباع الإجمالي من إيرادات القطاع، محققة 50.8 مليار يوان.

ومع عودة عمل مقاهي الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، انتعشت ألعاب الحاسب الشخصي مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.6 في المئة إلى 14.3 مليار يوان.

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وواصلت ألعاب متصفح الويب تراجعها، بانخفاض وصل إلى 1.8 مليار يوان في الربع من 2.4 مليار يوان في الفترة نفسها قبل عام.

كما تجني الألعاب الصينية الصنع المزيد من الإيرادات من الأسواق الخارجية، حيث حققت 3.87 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث في جميع الأسواق الخارجية.

وتطالب الصين الألعاب بالحصول على ترخيص قبل إطلاقها في البلاد، ويمكن أن يؤدي التورط المفرط إلى جانب المحتوى السياسي الحساس إلى منعها.

وحصلت Warframe على ترخيصها في شهر نوفمبر، وهي اللعبة المستوردة الوحيدة التي تمت الموافقة عليها في الصين في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بالرغم من الموافقة على 55 لعبة مستوردة أخرى هذا العام.

وسجلت تينسنت، التي تدير شركة ألعاب الفيديو الكبرى في العالم والشبكة الاجتماعية الكبرى في الصين، قفزة أفضل من المتوقع بنسبة 89 في المئة في الربح الصافي في الربع الثالث.

ونمت عائدات الألعاب عبر الإنترنت بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر.

وعززت تينسنت نفسها كشركة رائدة للألعاب في الصين في السنوات الأخيرة مع نجاحات كبيرة، مثل Honor of Kings و Peacekeeper Elite.