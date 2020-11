آبل تستجيب لمشكلة Gatekeeper عبر إصلاحات قادمة

دبي - يزن راشد - حدّثت شركة آبل صفحة توثيق توضح بالتفصيل الخطوات التالية للشركة لمنع حدوث خطأ Gatekeeper الذي حدث في الأسبوع الماضي مرة أخرى.

• A new encrypted protocol for Developer ID certificate revocation checks

• Strong protections against server failure

• A new preference for users to opt out of these security protectionshttps://t.co/aTeE0yXw0T pic.twitter.com/kEPWgjxMZO — Rene Ritchie (@reneritchie) November 16, 2020 فإن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تخطط لتنفيذ الإصلاحات خلال العام المقبل.

وواجهت شركة آبل يوم إطلاقٍ صعبٍ في الأسبوع الماضي، حيث أصدرت macOS Big Sur، وهو تحديث رئيسي لنظام macOS، لكنها عانت بعد ذلك من مشكلات تتعلق بالخادم.

وفشل تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية؛ لأن جهاز ماك لم يتمكن من التحقق من شهادة مطور التطبيق.

وتتأكد هذه الميزة، المسماة Gatekeeper، من أنك لم تقم بتنزيل تطبيق برامج ضارة يتنكر على أنه تطبيق شرعي.

وإذا لم تتطابق الشهادة، يمنع macOS تشغيل التطبيق.

وكان الكثيرون قلقين بشأن الآثار المترتبة على الخصوصية لميزة الأمان، وتخوفوا من تسجيل آبل لكل تطبيق تقوم بتشغيله عبر جهاز ماك من أجل الحصول على رؤى تنافسية حول استخدام التطبيق.

واتضح أن الخادم لا يفرض التشفير، حيث اعترض (جاكوبو جانون) Jacopo Jannone طلب شبكة غير مشفر، واكتشف أن آبل لا تتجسس عليك سرًا.

وكتبت الشركة: لم نقم مطلقًا بدمج البيانات من عمليات التحقق هذه مع معلومات حول مستخدمي آبل أو أجهزتهم، ونحن لا نستخدم البيانات من هذه الفحوصات لمعرفة ما يقوم المستخدمون بتشغيله عبر أجهزتهم.

وقدمت آبل تفاصيل بشأن خطواتها التالية، حيث توقفت عن تسجيل عناوين برتوكول الإنترنت IP عبر خوادمها منذ الأسبوع الماضي، وأصبح من غير الضروري تخزين هذه البيانات لميزة Gatekeeper.

وكتبت آبل: لم تتضمن فحوصات الأمان هذه مطلقًا معرّف آبل الخاص بالمستخدم أو هوية الجهاز، ولمزيد من حماية الخصوصية، أوقفنا تسجيل عناوين برتوكول الإنترنت IP المرتبطة بفحوصات شهادة معرف المطور، ونضمن إزالة أي عناوين لبرتوكول الإنترنت IP مجمعة من السجلات.

وتعمل آبل على إصلاح تصميم طلب الشبكة، وإضافة خيار إلغاء الاشتراك الذي يواجه المستخدم.

وقالت الشركة: سنُدخل خلال العام المقبل العديد من التغييرات على فحوصات الأمان لدينا، ومنها بروتوكول مشفر جديد لفحوصات إبطال شهادة معرف المطور، وحماية قوية ضد فشل الخادم، وخيار جديد للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في وسائل الحماية الأمنية هذه.