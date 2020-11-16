سماعة لاسلكية مبهرة من نوبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

لعشاق الألعاب، اعلنت شركة نوبيا الصينية، اليوم الإثنين، عن إطلاق سماعة الرأس (ريدماجيك سيبربودز) RedMagic Cyberpods اللاسلكية .

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس In Ears الجديدة تمتاز بتصميم جذاب وإضاءة RGB وتأتي بتكلفة منخفضة.

وتروج الشركة الصينية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من خلال وضع الكمون المنخفض Low Latency Mode، والذي يبلغ 39 مللي ثانية لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، ولا يتم الوصول إلى زمن الكمون هذا إلا مع استعمال الهواتف الذكية RedMagic من نوبيا، وخلاف ذلك فإن زمن الكمون سيصل إلى 60 مللي ثانية.

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وتأتي سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بتصميم جذاب للغاية يلبي طموحات عشاق الألعاب من خلال الحواف الحادة مع شعار مضيء على الجانب الخارجي، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغل قياس 8 ملم يعمل في نطاق تردد 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز.

وتمتد فترة تشغيل البطارية مع علبة الشحن إلى 20 ساعة، وتتم عملية إعادة شحن عن طريق منفذ USB-C، ولا تتوافر وظيفة الشحن اللاسلكي.

وعلى السطح الخارجي لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة يوجد سطح حساس للمس للتحكم في وظائف سماعة الرأس مثل استقبال المكالمات الهاتفية أو تشغيل الموسيقى أو الإيقاف المؤقت، وتتم عملية الاتصال ما بين الهاتف الذكي وسماعة الرأس عن طريق تقنية البلوتوث 5.0.

وتتوافر سماعة الرأس نوبيا RedMagic Cyberpods اللاسلكية باللون الأسود، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرح سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة في أسواق المنطقة العربية أو أسعارها المتوقعة.