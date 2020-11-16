سامسونغ قد تتخلى عن سلسلة غالاكسي نوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 7:44 مساءً

بعدما م تسريب خبر حول امكانية تخلي شركة سامسونغ ستُلغي سلسلة (غالاكسي نوت) Galaxy Note اعتبارًا من عام 2021 المقبل، والآن ظهرت تسريبات جديدة تؤكد ذلك.

ونشر حساب (ماكس وايبناخ) Max Weibnach تغريدة عبر موقع تويتر ذكر فيها جميع الهواتف الرائدة التي تعتزم سامسونغ طرحها خلال عام 2021، وقد خلت القائمة من هواتف (غالاكسي نوت).

وقال ماكس: إن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق أربعة طُرز من هاتف (غالاكسي إس21) Galaxy S21، وهي: (غالاكسي إس21 إف إي) Galaxy S21 FE، و(غالاكسي إس21) Galaxy S21، و(غالاكسي إس21 بلس) Galaxy S21 Plus، و(غالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra.

وتعتزم سامسونغ إطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي، وهي: (غالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3، و(غالاكسي زد فليب 3) Galaxy Z Flip 3، و(غالاكسي زد فولد إف إي) Galaxy Z Fold FE. وستأتي ثلاثة هواتف من الهواتف السبعة مع قلم إلكتروني (إس بن) S Pen.

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ونشر حساب Ice Universe الشهير تغريدة أخرى تؤكد غياب هواتف (غالاكسي نوت21) من خريطة سامسونغ للعام المقبل، وقال: ” لغز غير عادي: لا توجد حاليًا معلومات عن تطوير سلسلة (نوت21) Note21″.

ولم تؤكد سامسونغ بعدُ عزمها إطلاق هواتف (غالاكسي نوت21) للعام المقبل، ولكن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستستغني عن سلسلة (غالاكسي نوت) بالنظر إلى أن أحد إصدارات (غالاكسي إس21) سيتضمن القلم الإلكتروني، وهي الميزة الأبرز لهواتف السلسلة.

وستركز سامسونغ بدلًا من ذلك، على إطلاق هاتف (غالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3 في الوقت المعتاد لإطلاق الهواتف الجديدة من سلسلة (غالاكسي نوت)، أي في النصف الثاني من العام المقبل.

ومع التقدم في الإنتاج الشامل للزجاج الفائق الرقة UTG، تتمتع سامسونغ بالقدرة على إنتاج 600,000 شاشة قابلة للطي شهريًا، وتخطط لهدف نهائي يتمثل في مليون شاشة قابلة للطي شهريًا بحلول نهاية العام.

وقد لا تبيع سامسونغ العديد من الأجهزة القابلة للطي كما هو الحال في هواتف سلسلة (غالاكسي نوت)، ولكن هامش الربح المرتفع للأجهزة القابلة للطي يمكن أن يعوّض العدد الأقل من الوحدات. ويمكن أن تحصل تشكيلة (غالاكسي إس21) أيضًا على المزيد من المبيعات، بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.