تكنولوجيا: أفضل أجهزة الحواسب المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية للمصممين والمبدعين في عام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر عام 2020 عامًا حافلًا بالتكنولوجيا، فقد شهدنا أنواع مختلفة من الأجهزة بدءًا من الهواتف المحمولة حتى الحواسب المكتبية. وبالحديث عن الحواسب، فإن عالم الحواسب نفسه متنوع على نطاق واسع من عدة نواحي، فهناك حواسب مناسبة للعمل، وحواسب أخرى مناسبة للألعاب، وحواسب صممت خصيصًا للمبدعين والمصممين.

ولهذا السبب، قد تشعر بالحيرة من كثرة الخيارات الموجودة أمامك كمصمم أو مبدع محترف في هذا المجال، ولكن في هذه المقالة سنسهل عليك الأمر، إذ قمنا بتجميع أفضل الحواسب المحمولة والمكتبية وحتى الأجهزة اللوحية التي تستهدف المبدعين.

فخلال هذا العام، قامت كل من شركة AMD و Intel بتعبئة النوى في معالجات Ryzen و Core بأسرع ما يمكن لتطوير معدات الـ CGI، خاصةً لأجهزة الحواسب المكتبية والشاشات. ونتيجة لذلك، أصبح هناك زيادة محترمة في عدد خيارات شاشة HDR الاحترافية مع سطوع 1000 nits أو فوق وأكثر من 1000 نطاق من التعتيم المحلي.

إليكم أفضل الحواسب المحمول والمكتبية واللوحية لعام 2020

الحاسب المحمول Gigabyte Aero 15 OLED XA

يقدم حاسب Gigabyte هذا شاشة من نوع OLED، وتحتوي شاشات OLED على مجموعة من التدرج اللوني (100٪ P3) والتباين الذي تكافح شاشات IPS لمطابقته، ولكنها تحتاج إلى معايرة للحفاظ على الألوان من الفوضى.

يأتي الحاسب المحمول بحجم 15 بوصة، وهو أنيق وقوي إذ انه يحتوي على جميع مواصفات Nvidia Studio. كما يمكنك تنزيل برنامج تشغيل Studio الذي يركز على التطبيقات الأكثر إبداعًا بنفسك. يحتوي الحاسب أيضًا على أداة تبديل ملفات تعريف الألوان الأكثر ملاءمة للاستخدام من ويندوز.

الحاسب المكتبي Corsair One Pro

يعتبر إصدار Pro من Corsair One جذاب من الناحية الجمالية والوظيفية، فهو سريع وقوي مع معالج يصل إلى 14 نواة، وذاكرة 64 جيجابايت مع معالج رسومات GeForce RTX 2080 Ti. وكل هذه المكونات محشورة في هيكل صغير الحجم ومصمم جيدًا.

يوفر الجهاز منافذ DisplayPort 1.4 و HDMI 2.0 من الأمام، وتعتبر هذه نقطة مهمة ومناسبة بشكل خاص لإعدادات الشاشات المتعددة أو استخدامات الـ VR. وعلاوةً على ذلك، يحتوي الجهاز على منفذي Ethernet ودعم Wi-Fi 6.

الجهاز اللوحي Apple iPad Pro 2020

في حال كنت لا تمانع تطبيقات الأجهزة اللوحية بدلاً من تطبيقات سطح المكتب ولا تحتاج إلى مرونة نظام التشغيل الكامل، فإن iPad Pro يتمتع بالطاقة والبطارية المناسبة للكثير من الرسومات وتصميمات الصور والرسومات وجميع قدرات تحرير الفيديو التي تحتاجها.

فيحتوي الجهاز على شاشة Retina رائعة للعمل بالألوان، مع قلم رائع للرسم. وقامت أبل بتحسين التصميم مقارنة بالطرازات السابقة أيضًا، مما يتيح لك شحن Apple Pencil لاسلكيًا فقط عن طريق توصيله من خلال شريط مغناطيسي على الجهاز اللوحي لإطالة عمر البطارية، كما قامت أيضًا بتبديل موصل Lightning للحصول على إصدار USB-C أكثر مرونة.

وعلاوةً على ذلك، يقدم نظام التشغيل iPadOS الخاص بـ iPad Pro قدرات تجعله أكثر فائدة للعمل الإبداعي من iOS، يتضمن ذلك نظام ملفات يدعم القدرة على الاتصال بالكاميرات للتصفح والتنزيل والقدرة على استخدام iPad كشاشة ثانية عبر Sidecar (شاشة تدعم Apple Pencil).

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الحاسب المحمول Razer Blade Pro 17

يأتي هذا الحاسب بشاشة كبيرة بحجم 17 بوصة مزودة بـ 8 جيجابايت مع معالج رسومات GeForce RTX 2080 Super من إنفيديا. ويأتي Razer Blade Pro 17 بتصميم نحيف Max-Q، وهو نظام قوي يزن حوالي ستة أرطال فقط.

الحاسب المحمول Microsoft Surface Pro 7

يوفر Surface Pro 7 حوالي 4096 مستوى من حساسية الضغط وهو يعمل بنظام Windows 10 بالكامل، بالإضافة إلى أنه يدعم Microsoft Dial، والذي يمكنه استبدال بعض الوظائف عندما لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى لوحة المفاتيح لاختصاراتك.

هناك أيضًا خيار لاستخدام مساحة ألوان sRGB بدلاً من الإعداد الافتراضي لتكوين ألوان البوب. كما انه يتميز بساعات أطول من أداء البطارية مقارنة بالطرازات السابقة.

شاشة HP Envy 32 AIO

الميزة الوحيدة لـ Microsoft Studio على الأجهزة المتكاملة الأخرى هي شاشة اللمس الكبيرة المفصلية الحساسة للضغط، وتعد شاشة HP Envy 32 خيارًا رائعًا.

تأتي الشاشة كبيرة بدقة 4K وبحجم 32 بوصة وهب مشرقة ودقيقة بشكل معقول، فهي تدعم معالج رسومات Nvidia RTX 2060 المنفصل، كما أنها مزودة بنظام مكبر صوت جيد جدًا وبعض لمسات التصميم الذكية.

الجهاز اللوحي Microsoft Surface Studio 2

مع Surface Studio، ستحصل على شاشة لمسية كبيرة ذات نطاق واسع بحجم 28 بوصة والتي يمكنك وضعها بشكل مسطح لزوايا مشاهدة مختلفة والاعتماد عليها باستخدام قلم حساس للضغط.

تعد Microsoft Dial ميزة إضافية إذا كنت تحب جهاز إدخال رابعًا أثناء العمل (بالإضافة إلى الفارة ولوحة المفاتيح والقلم).

الحاسب المحمول Apple MacBook Pro 16-inch

وأخيرًا، أجرت أبل بعض التحديثات المهمة لخط MacBook Pro المخضرم للإبداعات، بما في ذلك شاشة أكبر بدقة أعلى دقة ومعالج رسومات AMD من الجيل الحالي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على لوحة مفاتيح أفضل.

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