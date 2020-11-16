تكنولوجيا: مراجعة لحاسب الألعاب المحمول MSI GS66 Stealth: تحديثات ضخمة! وسرعة 240 هرتز!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز شركة MSI بتصنيعها لأفخم أجهزة الحواسب المحمول الخاصة للألعاب، وأشهر سلسلتين لهذه الحواسب وهو سلسة الـ GS وسلسة الـ G. والآن، تقدم الشركة عضو جديد إلى سلسلة الـ GS وهو الحاسب المحمول MSI GS66 Stealth والذي يوفر ميزات ووظائف خارقة للغاية.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI GS66 Stealth:

التصميم

يأتي الحاسب المحمول بوزن 2.2 كجم وأبعاد 19.8 × 358 × 248 مم، ولقد تم تصنيعه من المعدن الأسود.

يحتوي الحاسب على العديد من المنافذ، بما في ذلك منفذ USB-C مع Thunderbolt 3 وثلاثة منافذ USB 3.1 من النوع A ومنفذ HDMI. كما انه يسمح الهيكل بتضمين مقبس Ethernet، وهو شيء ممتاز للاعبين الذين يريدون اتصالًا أسرع وأكثر استقرارًا أثناء اللعب أو تنزيل الألعاب.

كما انه يتضمن لوحة مفاتيح مريحة وسريعة الاستجابة ومباعدة بشكل جيد.

الشاشة

يأتي GS66 Stealth بشاشة معتمة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل بمعدل تحديث 240 هرتز وتتميز الشاشة بتباين مذهل ودقة ألوان رائعة.

أما عن مستوى الإضاءة، فهو جيد ولكن ليس بالأمثل، فهو يبلغ 260 nits. وبالنسبة للـ sRGB، فهو يأتي بنسبة 96 بالمئة وهذا يعتبر ممتاز ومناسب في مسألة الألعاب وأيضا في مسألة الملتيميديا. في حين أن الـ Adobe RGB يأتي بنسبة 70 بالمئة وهذا أيضًا جيد في مسألة تحرير الصور والفيديوهات وغيرهم.

لا تحتوي الشاشة على G-Sync، مما يعني أن الألعاب الفردية ستكون أكثر سلاسة قليلاً على أجهزة الحواسب المحمولة التي تتضمن تقنية Nvidia. وعلى الرغم من أن شاشة 240 هرتز سريعة وسلسة بشكل لا يصدق، فإن معدل التحديث لا يقدم الكثير للألعاب الفردية ولا يقدم قفزة كبيرة مقارنة بشاشات 144 هرتز.

الأداء

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يعمل الحاسب المحمول بواسطة معالج i7-10750H من الجيل العاشر من إنتل مع ستة نواة إلى جانب القاعدة وسرعات محسنة بتردد 2.6 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، وبنية الجيل العاشر الجديدة المدعومة بذاكرة DDR4 بسعة 16 جيجابايت.

يوفر المعالج أداء سريع وسلس للغاية مع الألعاب وتحرير الصور والحوسبة اليومية ومهام العمل الشاقة نسبيًا.

أما عن معالج الرسومات، فيضم الحاسب كرت الشاشة GeForce RTX 2060 من إنفيديا مع ذاكرة 6 جيجابايت، والذي يوفر توفر سرعة ممتازة للألعاب مناسبة بالسرعة التي تطلبها شاشة 240 هرتز.

تتم معالجة التخزين عن طريق محرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت والذي يوفر سرعات قراءة وكتابة رائعة تبلغ 3349 ميجابايت/ثانية و 1960 ميجابايت/ثانية، وتكشف اللوحة الأساسية القابلة للإزالة عن مساحة لإضافة قرصين إضافيين من أقراص NVMe.

البطارية

يضم الحاسب المحمول بطارية بسعة 99 واط، وستوفر لك البطارية 6 ساعات و20 دقيقة مع المهام اليومية وتصفح الإنترنت واليوتيوب. وعند الضغط على الحاسب بشكل مكثف، سيعطيك ساعة و15 دقيقة.

السعر

يأتي MSI GS66 Stealth بسعر 8799 ريال سعودي أو ما يعادل تقريبا 2300 دولار أمريكي وللشراء انقر هنا.

0.00 يعد MSI GS66 Stealth جهاز حاسب محمولًا قويًا ومُصممًا جيدًا للألعاب، فهو يضم معالج قوي وشاشة 240 هرتز وبطارية مناسبة لأدائه. 8.5/10 الإيجابيات هيكل قوي

معالج ممتاز

شاشة رائعة

يوفر العديد من المنافذ بما في ذلك Ethernet و Thunderbolt 3 السلبيات تصميم معتاد

سعة التخزين 512 جيجا صغيرة للألعاب

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