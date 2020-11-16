شاهد iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max يجتازان إختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعد أن تم طرحهما للبيع أخيرًا، أصبح iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في أيدي الناس مما يفسر تدفق العديد من الفيديوهات والصور لكلا الهاتفين إلى شبكة الإنترنت هذه الأيام. والآن، إذا كنت من الأشخاص الذين حصلوا على واحد من هذين الهاتفين أو تخطط لشراء واحد منهما، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنهما متينان تمامًا بقدر iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة Ceramic Shield تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs كما جرت العادة دائمًا، ولكن من المثير للإهتمام أن الخدوش ليست عميقة مثل تلك الموجودة على iPhone 11. هناك إكتشاف آخر مثير للإهتمام وهو أن توجيه الولاعة للشاشة لمدة 50 ثانية لم يسبب ضررًا دائمًا لبكسلات الشاشة، كما هو الحال مع معظم شاشات OLED. ربما يكون لجزئيات السيراميك في الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة علاقة بذلك.

عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max يخضعان لإختبارات الصلابة المذكورة أعلاه وعدة إختبارات أخرى في مقطع الفيديو أدناه الذي تم نشره على اليوتيوب من قبل قناة JerryRigEverything :