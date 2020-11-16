Xiaomi ستُطلق أول عضوين في تشكيلة Redmi Note 9 Series يدعمان 5G يوم 24 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - Xiaomi على وشك إطلاق أول عضوين متوافقين مع شبكات الجيل الخامس 5G من تشكيلة Redmi Note 9 Series، ويتعلق الأمر هنا بكل من Redmi Note 9 5G و Redmi Note 9 Pro 5G. بينما لم يتم تأكيد هذه الأسماء، فالعديد من التسريبات تشير إلى أن هذين الهاتفين سيكونا من الفئة المتوسطة بحيث سيضمان الجيل التالي من تكنولوجيا الإتصال وأربع كاميرات وبطاريات كبيرة.

يُقال أن اللغز سينتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 24 نوفمبر. هذا هو الموعد الذي من المقرر أن يتم فيه إطلاق هذين الهاتفين بشكل رسمي في الصين، على الأقل وفقًا لما ذكره أحد المسربين البارزين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

من المرجح أن يضم الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 5G المعالج الثماني النوى MediaTek Dimensity 800U، وبطارية بسعة 5000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يضم الهاتف Redmi Note 9 Pro 5G معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية أكبر، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، فضلا عن خيارات عديدة على مستوى الألوان تصل إلى سبعة ألوان على الأقل.

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ووفقًا لنفس المُسرب، فمن المرجح أن يُكلف الهاتف Redmi Note 9 5G إبتداءً من 150 دولار أمريكي، في حين من المرجح أن يُكلف الهاتف Redmi Note 9 Pro 5G إبتداءً من 230 دولار أمريكي. على أي حال، سنتأكد من كل شيء بشكل رسمي في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الرسمية الكاملة.