تسريب ضخم يكشف عن المواصفات الكاملة لكافة أعضاء تشكيلة Galaxy S21 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير المقبل، بدأت التسريبات تتدفق لإعطائنا صورة مفصلة أكثر عما سيأتي. ويأتي أحدث تسريب من موقع Android Police والذي يؤكد قدوم ثلاثة هواتف كجزء من هذه التشكيلة، وهذه الهواتف الثلاثة هي Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra.

سيحتوي كل من Galaxy S21 و +Galaxy S21 على شاشات بدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz على الرغم من أنها لن تكون قابلة للتكيف كما هو الحال في Galaxy S21 Ultra. ستظل أحجام الشاشة دون تغيير مقارنة مع طرازات Galaxy S20 Series الحالية، فالهاتف Galaxy S21 سيأتي بدوره مع شاشة بحجم 6.2 إنش، في حين سيأتي الهاتف +Galaxy S21 مع شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف Galaxy S21 Ultra مع شاشة بحجم 6.8 إنش. وعلاوة على ذلك، فالتسريب الجديد يؤكد قدوم Galaxy S21 Ultra مع شاشة تستند على تكنولوجيا LTPO وتمتاز بدقة +QuadHD.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التسريب الجديد أيضًا أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيدعم القلم الإلكتروني S Pen، ولكن لن يتم دمجه في الجهاز نفسه ولن يكون هناك منفذ حيث يمكن تخزينه كما هو الحال في تشكيلة Galaxy Note Series. ستبيع سامسونج أغطية واقية منفصلة تأتي مع مكان حيث يمكن حفظ القلم S Pen.

هواتف Galaxy S21 Series ستأتي بتصاميم مماثلة للتصاميم التي رأيناها في الصور الحاسوبية التي تم تسريبها في الفترة الماضية بحيث ستأتي جميعها مع عدة كاميرات في الخلف في وحدة تلتف حول الإطار الجانبي للهاتف. سيحتوي الهاتف Galaxy S21 على واجهة خلفية مصنوعة من البلاستيك بينما سيحصل الهاتف Galaxy S21 Ultra على واجهة خلفية مصنوعة من الزجاج. لم يتم تأكيد المادة التي سيتم بها تصنيع الواجهة الخلفية للهاتف +Galaxy S21.





سيتم تشغيل هذه الهواتف الذكية الثلاثة إما عن طريق المعالج Snapdragon 875 أو المعالج Exynos 2100 حسب المنطقة.

الكاميرات الموجودة في كل من Galaxy S21 و +Galaxy S21 ستبقى على حالها من دون تغيير بحيث من المتوقع أن تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 64 ميغابكسل في الكاميرا المقربة. ومن ناحية أخرى، سيضم الهاتف Galaxy S21 Ultra مستشعر جديد يُدعى Samsung ISOCELL Bright HM3 يمتاز بدقة 108 ميغابكسل ويُعتبر أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة.

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وبحسب ما ورد، سوف تضيف سامسونج إثنتين من الكاميرات المُقربة بدقة 10 ميغابكسل، واحدة ستُوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3، في حين ستُوفر الكاميرا الثانية تقريبًا بصريًا قدره ×10 مع العلم بأنها ستضم بكسلات أكبر بنسبة 130 في المئة مقارنة مع Galaxy S20 Ultra. يُقال أن الكاميرا الرابعة في الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy S21 Ultra ستكون عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية تمتاز بدقة 12 ميغابكسل.

ستظل سعة البطارية في Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra على حالها من دون تغيير مقارنة مع نظيرتها في تشكيلة Galaxy S20 Series، فالهاتف الأول سيواصل إستخدام بطارية بسعة 4000mAh، في حين سيواصل الهاتف الثاني إستخدام بطارية بسعة 5000mAh. ومع ذلك، ينبغي للهاتف +Galaxy S21 أن يأتي مع بطارية بسعة 4800mAh على عكس +Galaxy S20 الذي وصل مع بطارية بسعة 4500mAh.

وفيما يخص البرمجيات، فمن المفترض أن تأتي تشكيلة Galaxy S21 Series بالكامل بشكل مسبق مع نظام Android 11 ومع واجهة Samsung One UI 3.1 الأحدث من سامسونج.

سيكون الهاتف Galaxy S21 متوفرًا بألوان تشمل الأرجواني والرمادي والأبيض والزهري، في حين سيكون الهاتف +Galaxy S21 متوفرًا بألوان تشمل الفضي والأسود والأرجواني، والهاتف Galaxy S21 Ultra بألوان تشمل الفضي والأسود فقط. وبالنسبة للأسعار ومواعيد الإطلاق، فهي معلومات لا تزال غير متوفرة لدينا حاليًا.