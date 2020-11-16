شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستيف جوبز الراحل الباقى.. 11 معلومة لا تعرفها عن مؤسس أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل ستيف جوبز واحدا من أبرز عمالقة التكنولوجيا في العصر الحديث، حيث تمكن فى 1 أبريل 1976 من تأسيس شركة أبل بمساعدة صديقيه ستيف وزنياك ورونالد واين، لبيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية المسماة "أبل-1"، وقد كانت هذه الأجهزة مصنوعةً بــيد وزنياك، وتم عرضها للجمهور أول مرة فى نادى "هومبرو" للحواسيب، وقد توالت بعد ذلك ابتكارات جوبز المختلفة التى أبهرت العالم، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات التى قد تكون لا تعرفها عن ستيف جوبز كما يلى:

- ترك ستيف جوبز كلية Reed College فى عام 1972، عندما كان عمره 19 عاما، ثم توجه لإنشاء منتجات مبتكرة وأسس شركته أبل

- أسس جوبز شركة أبل فى عام 1976 بالتعاون مع ستيف وزنياك، ورونالد واين.

- لم يكتب ستيف جوبز سطرا واحدا من أكواد البرمجة طوال حياته على الرغم من عمله فى التكنولوجيا.

- كان ستيف جوبز مصاب بـ"الدسلكسيا" وتسبب له عثر القراءة حيث كان يجد صعوبة فى القراءة والهجاء.

- منع ستيف جوبز أطفاله من استخدام أجهزة الآيباد، وقصر استخدامهم للتكنولوجيا إلى أبعد الحدود.

- منح إحدى الموظفات لديه سيارة Jaguar حديثة عندما تأخرت عن العمل، وقال لها: "هنا، لا يجب عليك أن تتأخرى بعد الآن".

- حصل جوبز على141 براءة اختراع جديدة منذ وفاته.

- السيرة الذاتية لستيف جوبز تعتبر أحد الكتب الأكثر شهرة على kindle books على الإطلاق.

- كان لا يفضل الاستحمام كثيرًا، معتقدًا أن نظام الغذاء النباتى الذى يتبعه سيقضى على حاجته للاستحمام.

- عندما عاد ستيف جوبز إلى أبل فى منصب الرئيس التنفيذى فى عام 1997، كانت الشركة فى حالة سيئة وقال: "نحن بحاجة إلى كل مساعدة يمكننا الحصول عليها"، وتمكن من العودة بالشركة لوضع ممتاز.

- أول وظيفة عمل بها كان في بستان تفاح، فخلال الفترة بين التخرج والعمل بشركة أتاري.