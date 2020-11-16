شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيانو ريفز يظهر بشخصيته الحقيقية فى لعبة Cyberpunk 2077 بجوار سيلفرهاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن ظهور النجم العالمي كيانو ريفز، صاحب شخصية "جون ويك" الشهيرة في عالم الأكشن، سيظهر بشخصيته الشهيرة في لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، بجوار ظهوره في اللعبة بشخصية جوني سيلفرهاند.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ign، فإن مصمم المهمات الرئيسي في CD Projekt Red باتريك ميلز، قد كشف عن تلك المفاجأة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث نشر جزء من الأغنية التي تأتي بعنوان Run the Jewels الجديدة التي تم تأليفها خصيصاً للعبة Cyberpunk 2077.

وكانت قد طرحت شركة مايكروسوفت، التريلر الرسمى للعبة منذ عدة أشهر، وظهر في نهايته ريفز الذى يعرض له فيلم "جون ويك" الجزء الثالث فى دور العرض السينمائى، والمقرر ان يلعب دورا رئيسيا فى النسخة الجديدة من اللعبة بحسب موقع comicbook.

وكان قد أنضم ريفز إلى طاقم عمل فيلم الانيمشن والرسوم المتحركة الشهير Toy Story 4، مجسداً أحدث الشخصيات المنضمة للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، وهى دمية قاتلة تعود للخمسينات من القرن الماضى للإجابة على بعض الأسئلة الوجودية وسرعان ما تتوالى الأحداث والاشتباكات مع الشخصيات الأخرى