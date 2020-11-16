هذه الميزات ستدفعك لشراء حاسوب MacBook Pro الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتحضر آبل لطرح طرز جديدة من حواسيب ماك ستعمل بمعالج M1 الجديد الذي يُعد أقوى شريحة صنعتها آبل على الإطلاق، هما: حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air بقياس 13 بوصة و (ماك بوك برو) MacBook Pro بقياس 13 بوصة.

وفي حين أن كلا الحاسوبين سيعملان بالمعالج نفسه، فإن القرار المنطقي للشراء قد يكون لصالح حاسوب (ماك بوك أير) الذي يأتي بسعر أقل 300 دولار من حاسوب (ماك بوك برو)، ولكن حاسوب (ماك بوك برو) يدعم بعض الميزات القوية التي تجعله خيارًا مناسبًا.

إليك 5 أسباب تدفعك لشراء حاسوب MacBook Pro الجديد بدلًا من Air:

1- حاسوب MacBook Pro سيعمل بشكل مختلف مع المعالج الجديد:

في حين أن كلا الحاسوبين يعملان بمعالج M1 نفسه، إلا أنهما لن يكونا متماثلين تمامًا في كيفية استخدام هذا المعالج، فعلى وجه التحديد، من المحتمل أن يكون حاسوب MacBook Pro أسرع لأنه يحتوي على مراوح بالداخل، تعمل على تبريد معالج (M1) حتى يتمكن من تقديم أداء أفضل على مدى فترات أطول.

بعكس حاسوب MacBook Air فبدلاً من المراوح يحتوي على موزع حراري من الألومنيوم، مما يعني أنه من المحتمل ألا يعمل معالج M1 بالقوة نفسها، لأن حل التبريد الخاص به ليس بكفاءة الحل الآخر.

2- شاشة أكثر سطوعًا:

يتمتع حاسوب (MacBook Pro) بميزة واضحة عندما يتعلق الأمر بالشاشة، حيث تأتي بدرجة سطوع تبلغ 500 شمعة/ المتر المربع، بينما حاسوب MacBook Air تبلع درجة سطوع شاشته 400 شمعة/ المتر المربع.

ومع أن درجة السطوع في حاسوب MacBook Air يمكن أن يكون مناسبًا للكثيرين، إلا أنه عند تجاوز هذه الدرجة وهو ما يقدمه حاسوب MacBook Pro سيكون رائعًا حيث ستحصل على جودة صورة قوية تؤدي إلى بقاء الألوان قوية في مجموعة واسعة من الزوايا، وشاشة مميزة عند بث المحتوى المرئي من خدمات، مثل: يوتيوب أو نتفليكس.

3- عمر البطارية:

بحسب آبل سيصل عمر البطارية في حاسوب ماك بوك برو الجديد إلى 20 ساعة عند بث الفيديو و17 ساعة عند تصفح الويب وهو ما يزيد بساعتين كاملتين عند المقارنة مع حاسوب MacBook Air وهذا من شأنه أن يكون موضع ترحيب للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن حاسوب ماك بعمر بطارية طويل بغض النظر عن السعر.

4- جودة مكبرات صوت مميزة:

إذا كنت تهتم حقًا بجودة الصوت، فإن حاسوب MacBook Pro يتميز بمكبرات صوت استريو ذات نطاق ديناميكي عالٍ وصوت استريو عريض، مع دعم ميزة Dolby Atmos، بالإضافة إلى ذلك تحصل على ثلاث ميكروفونات بجودة الاستريو.

5- الاستثمار في المستقبل:

يعد حاسوب MacBook Pro للكثيرين أعلى سعرًا من حاسوب MacBook Air ولكن مع ذلك عند التفكير في شراء حاسوب محمول من آبل يدوم طويلا لأكثر من أربع سنوات على الأقل ويقدم أداءً مميزًا فإن حاسوب MacBook Pro سيكون مناسبًا جدًا، حيث ستحصل على حاسوب يحتوي على عمر بطارية طويل وشاشة أكثر إشراقًا وصوت استريو أكثر من رائع.