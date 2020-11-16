تكنولوجيا: تقرير يشير إلى رصد مشكلة في أجهزة MacBook Pro بعد التحديث إلى macOS Big Sur

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ الكثير من مستخدمي أجهزة ماك في الترقية إلى تحديث ابل الجديد macOS Big Sur مؤخراً إلا أن مشكلة رصدت في بعض من أجهزة MacBook Pro تؤدي إلى عدم قدرة المستخدمين على تشغيل الأجهزة على الوجه الأمثل.

انطلق macOS Big Sur لدعم الجيل الجديد من أجهزة ابل الذي يرتكز على معالجات ARM، وأيضاً لتحديث أنظمة أجهزة ماك المتوافقة، ولقد أطلقت ابل الإصدار الثابت من التحديث مؤخراً للمستخدمين، الذي أدى إلى ظهور مشكلات لدى بعض المستخدمين.

ولقد إتجه بعض مستخدمي أجهزة ماك لإصلاح المشكلات التي ظهرت عن طريق تعيين تكوينات مختلفة في النظام، إلا أن بعض مستخدمي أجهزة MacBook Pro قد أكدوا على أن الأجهزة غير قابلة للإستخدام بعد التحديث.

أيضاً شملت التقارير الخاصة بشكاوى المستخدمين بعد التحديث أجهزة MacBook Pro المميزة بحجم 13 إنش التي تم إصدارها ما بين 2013 ومنتصف عام 2014، وهي أقدم الإصدارات التي تدعم الترقية إلى macOS Big Sur.

كما أشار بعض مستخدمي أجهزة MacBook Pro أن الشاشة تتحول إلى اللون الأسود بعد الترقية إلى macOS Big Sur، ولقد أكد المستخدمين على أن المحاولات الفردية لإصلاح المشكلة لم تدعم معالجتها حتى الآن، ومن المتوقع أن توضح ابل السبب الذي يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة وخططها لمعالجتها خلال الفترة القادمة.

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