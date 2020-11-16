Nokia 9.3 PureView و Nokia 7.3 5G و Nokia 6.3 سيصلون بحلول نهاية العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المتوقع أن يصل الهاتف Nokia 7.3 في شهر سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجيل عملية الإطلاق إلى شهر نوفمبر، ووفقا لآخر التقارير من موقع Nokiapoweruser، فلا مفر من تأجيل آخر لأن التقرير ذكر أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف بحلول نهاية العام 2020.

وسيتم إطلاق الهاتف Nokia 7.3 جنبًا إلى جنب مع Nokia 9.3 PureView و Nokia 6.3، وهما جهازان كان من المفترض أيضًا وصولهما هذا الشهر.

ينقل المصدر عن المطلعين على خطط HMD Global Oy أن هذه الأخيرة قررت تأجيل حدث الإعلان الرسمي عن هواتفها الجديدة مرة أخرى. حتى الآن، توقعنا أن يكون Nokia 9.3 PureView هو الهاتف الرائد المقبل لشركة HMD Global Oy، وقد سمعنا أنه سيضم شاشة OLED بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل مرفوقة بعدسات Zeiss.

من المفترض أن يستخدم الهاتف Nokia 7.3 5G المعالج Snapdragon 690، وأن يضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. ويُقال أن Nokia 6.3 هو نفسه الهاتف Nokia 7.3 بإستثناء أنه سيضم معالج يدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط وسيكون مخصصًا للأسواق التي لم يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G فيها حتى الآن.

ومع ذلك، ما زلنا نلعب لعبة الإنتظار ونأمل أن تصل هذه الهواتف عاجلاً وليس آجلاً.