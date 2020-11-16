تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في إطلاق شاشات M7 وM5 الذكية في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن إطلاق الشاشات الذكية M7 وM5 رسمياً للأسواق العالمية، والتي يمكن أن تدعم المستخدم كشاشة لأجهزة الحاسب، أو شاشة تلفاز ذكي بتجربة تحاكي Samsung Smart TV.

وتأتي شاشات M7 وM5 الذكية من سامسونج بخيارات لدعم الإتصال بأجهزة الحاسب، والهواتف الذكية، كما تأتي بدعم مخصص لتطبيقات مايكروسوفت Office 365، وبعض التطبيقات الأخرى مثل Netflix، وYouTube وغيرها من التطبيقات.

وتتميز شاشات سامسونج بأكثر من إختيار للإتصال اللاسلكي من بينها Tap View App Casting، وApple AirPlay، وأيضاً Samsung DeX إلى جانب خيارات الإتصال التقليدية مثل منفذ HMDI 2.0، ومنفذ USB C الذي يدعم شحن بقدرة 65W

كما تأتي الشاشات بميزة ضبط سطوع الشاشة ودرجة الألوان وفقاً للإضاءة المحيطة من خلال ميزة ” Adaptive Picture”، حيث تهدف الميزة لتحسين جودة العرض في البيئات المختلفة.

Advertisements

أيضاً تتميز شاشات M7 وM5 الذكية بدعم WiFi لتطبيقات Office 365 التي تحتاج إلى الإتصال بأجهزة الحاسب، كما يمكن لميزة Remote Access أن تدعم المستخدمين في الإتصال لاسلكياً وعن بعد بالملفات التي تم تخزينها على أجهزة الحاسب، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم عرض المحتوى من أجهزة الحاسب المحمول على الشاشة.

وتقدم سامسونج شاشات M7 وM5 الذكية بمتجر للتطبيقات لدعم تثبيت تطبيقات Netflix، وHBO وأيضاً اليوتيوب، ومن المقرر أن تتوفر شاشة M7 بحجم 32 إنش وجودة عرض UHD بسعر 400 دولار، بينما تأتي شاشة M5 بجودة عرض FHD وحجم 27 إنش بسعر 230 دولار، أو بحجم 32 إنش بسعر 280 دولار، حيث تتوفر في الأسواق العالمية بدءاً من اليوم.

المصدر

اعلان





