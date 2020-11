سامسونج ستُودع تشكيلة Galaxy Note Series في العام 2021، المزيد من الإشاعات تقترح ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا من عدة مصادر حتى الآن أن شركة سامسونج ستقوم بإيقاف تشكيلة Galaxy Note Series في العام 2021، والآن إكتسبت هذه الإشاعة بعض القوة الإضافية بفضل معلومات جديدة أدلى بها إثنين من أبرز المسربين على الساحة حاليًا.

وفقًا لمعلومات من

?ref_src=twsrc%5Etfw">November 15, 2020 فسوف تتضمن تشكيلة هواتف سامسونج الرائدة للعام 2021 أربعة أجهزة ضمن تشكيلة Galaxy S21 Series، وهي Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Fan Edition و Galaxy S21 Ultra، فضلاً عن ثلاثة أجهزة ضمن تشكيلة Galaxy Z Series تشمل Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 إضافة إلى Galaxy Z Fold Fan Edition. ثلاثة أجهزة من هذه الأجهزة السبعة ستحصل على دعم القلم S Pen، ونحن نراهن بقوة على أن Galaxy S21 Ultra سيكون واحد منها.

حاليًا، ليس هناك ما يؤكد بشكل رسمي أن سامسونج لا تعتزم إطلاق Galaxy Note 21 Series في العام المقبل، ولكن تضمين S Pen في الأجهزة التي لا تنتمي إلى Galaxy Note Series هو دليل آخر على أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم التخلص من تشكيلة النوت. مؤشر آخر على ذلك هو عدم وجود أي معلومات حول عملية تطوير تشكيلة Galaxy Note 21 Series، وفقًا للمسرب الصيني البارز

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg