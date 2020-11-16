أدلة جديدة تُلمح لقدوم سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Beyond

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تُطلق شركة سامسونج سماعات جديدة للأذن تُدعى Galaxy Buds Beyond. إذا حكمنا من خلال الإسم الفخم، فقد تكون هذه السماعات بمثابة خلف لسماعات Galaxy Buds Live الحالية، وقد تصل إلى المسرح جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير من العام المقبل، على الأقل في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة.
حتى ذلك الحين، تم رصد سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Beyond تحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية، وهي المصادقة التي كشفت لنا أنها ستضم بطارية بسعة 472mAh.
هذه السعة هي نفسها التي تمتاز بها بطارية Galaxy Buds Live، وهذا ما يُعد تلميحًا آخر على أن Galaxy Buds Beyond ستكون مجرد نُسخة مُحسنة من سماعات Galaxy Buds Live الحالية. الإسم الرمزي هو دليل آخر على ذلك، فسماعات Galaxy Buds Live الحالية تحمل الإسم الرمزي EB-BR170ABU، في حين تحمل سماعات Galaxy Buds Beyond الإسم الرمزي EB-BR190ABY.
من المؤكد أن Galaxy Buds Beyond تبدو وكأنها خليفة لـ Galaxy Buds Live، ولكن بالنظر إلى الكمية الصغيرة من المعلومات التي لدينا عن السماعات الجديدة، فلا ينبغي أن نتفاجأ برؤية تصميم جديد تمامًا، مثل سماعة أذن مع ساق أو نوع مختلف من المطاط.
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