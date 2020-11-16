شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون أداة تفاعلية جديدة تظهر خطر الإصابة بـكورونا فى الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول العديد من دول العالم في إغلاقها الثاني، يتوق العديد من سكان العالم الذين يشعرون بالملل إلى عودة الحياة إلى "طبيعتها"، ولكن إذا كنت بحاجة ماسة إلى إقامة أحداث احتفالية هذا العام، فقد طور علماء أمريكيون خريطة جديدة يمكنها المساعدة في ذلك.

وبحسب موقع ميرور البريطانى، ابتكر باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا أداة تفاعلية تُظهر خطر إصابتك بـ كورونا في الأحداث المختلفة والتي تحمل اسم " COVID-19 Event Risk Assessment Planning Tool"، وأوضح الفريق: "يوفر هذا الموقع سياقًا تفاعليًا لتقييم خطر وجود شخص أو أكثر مصابًا بـ COVID-19 في حالة ذات أحجام مختلفة.

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وقال أحد الباحثين: "النموذج بسيط، وقدم بعض السياق للأساس المنطقي لوقف التجمعات الكبيرة في أوائل منتصف مارس والسياق المناسب حديثًا للنظر في وقت وكيفية إعادة الانفتاح"، ولاستخدام الأداة، ما عليك سوى تحديد حجم الحدث، مع خيارات للأحداث بما في ذلك 10 - 5000 شخص.

ويمكنك تكبير منطقتك على الخريطة لمعرفة مستوى المخاطرة، فعلى سبيل المثال، يعتبر حدث يضم 10 أشخاص خطرًا منخفضًا إلى حد ما في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع وجود خطر في معظم المناطق بنسبة 1-25٪، ومع ذلك، فإن أحداث 5000 شخص لا تزال شديدة الخطورة، مع مستوى خطر يزيد عن 99 ٪ بحيث يمكن لشخص واحد على الأقل في الحدث أن يصاب بـ Covid-19.

ويأمل الباحثون أن تساعد الأداة التفاعلية صانعي السياسات عند التخطيط لكيفية عودة الحياة إلى "طبيعتها"، وأضافوا: "على وجه التحديد بسبب نقص الاختبار وخطر التعرض والعدوى، توفر حسابات المخاطر هذه مزيدًا من الدعم للحاجة المستمرة للتباعد الاجتماعي وتدابير الحماية، و"لا تزال هناك حاجة لمثل هذه الاحتياطات حتى في الأحداث الصغيرة، نظرًا للعدد الكبير للحالات المتداولة".