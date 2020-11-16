شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدمه خلى بالك.. تحذيرات خطيرة من تطبيق تعديل الفيديو VivaVideo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منصة أمان الأجهزة المحمولة Secure-D من تطبيق تعديل الفيديو المجانى VivaVideo، الذى زادت شهرته فى الآون الأخيرة تزامنا مع انتشار تطبيقات مثل TikTok و Instagram ، إذ تحول المزيد من المستخدمين إلى برامج تعديل الفيديو المجانية لضبط المحتوى الخاص بهم، لكن أظهر بحث جديد من منصة مكافحة الاحتيال Upstream التابعة لشركة Secure-D أن أكثر من 20 مليون طلب معاملات مشبوهة جاء من تطبيق تعديل الفيديو الشهير VivaVideo على نظام أندرويد، والتى كان من الممكن أن تكلف المستخدمين أكثر من 27 مليون دولار من الرسوم غير المصرح بها.

ووفقا لموقع "تك رادار" الأمريكى، أوضحت Secure-D فى تقريرها الجديد أن VivaVideo، الذى استحوذ على أكثر من 100 مليون تنزيل، كان يحاول تسجيل المستخدمين للحصول على اشتراكات مع تقديم إعلانات غير مرئية للمستخدمين لتوليد نقرات وهمية.

وتأثر أكثر من مليون جهاز فى 19 دولة بما فى ذلك إندونيسيا ومصر وتايلاند وروسيا والمملكة المتحدة، لكن المستخدمين فى البرازيل كان من الممكن أن يكونوا الأكثر تضررًا من خلال أكثر من 11.5 مليون محاولة احتيالية من التطبيق، إذ استطاعت Secure-D منع هذه المعاملات الاحتيالية، التى كان من الممكن أن تتسبب فى خسارة المستخدمون البرازيليون 10.3 مليون دولار مقابل الخدمات والاشتراكات التى لم يشتروها.