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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف الذكية بحلول نهاية هذا العام، حيث أكدت التسريبات على خطط الشركة لإطلاق كلاً من هواتف Nokia 9.3 PureView وNokia 7.3 5G و Nokia 6.3 قريباً.
كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 7.3 5G خلال شهر سبتمبر، ومن ثم تم تأجيل إطلاق الهاتف حتى شهر نوفمبر، واليوم يأتي تقرير جديد من Nokiapoweruser ليؤكد على أن الهاتف ينطلق رسمياً في نهاية 2020 مع هاتفي Nokia 9.3 PureView وNokia 6.3.
ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن HMD تقدم هاتف Nokia 9.3 PureView خلال الفترة القادمة بمعالج كوالكوم مع شاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة عدسات Zeiss.
من جانب أخر يأتي هاتف Nokia 7.3 5G برقاقة معالج Snapdragon 690، مع كاميرة رباعية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Nokia 6.3 بنفس المواصفات تقريباً إلا أنه لن يدعم الإتصال بشبكات 5G، لذا سيأتي بمعالح أخر من إصدارات كوالكوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: HMD تستعد لإطلاق Nokia 9.3 PureView وNokia 7.3 5G و Nokia 6.3 في نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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