Oppo تعتزم تقديم هاتفًا نموذجيًا بشاشة قابلة للف في مؤتمر Oppo Inno Day 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - Oppo Inno Day هو مؤتمر سنوي تكشف فيه شركة Oppo عن أحدث إبتكاراتها. شهدت نسخة العام الماضي من هذا المؤتمر ظهور الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة، ونتوقع غدًا هاتفًا ذكيًا يضم تقنية الشحن السريع بقوة 125W.

ستقدم الشركة أيضًا جهازًا نموذجيًا يضم شاشة قابلة للف، على الأقل وفقًا لمنشور رسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

لا تكشف الصورة عن كيفية خضوع الشاشة للف، ولكن بالنظر إلى الصورة وكيف تبنت الشركات الأخرى مثل LG هذا الحل، فمن الواضح أننا ننظر إلى تقنية رائدة أخرى من شركة Oppo. أيضًا، كتبت الشركة نفسها عبارة ” في المستقبل، سيكون هاتفك قادرًا على التقلص بحرية “.

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مؤتمر Oppo Inno Day السنوي سيُعقد في مدينة شنتشن الصينية، وبينما كانت وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم قادرة على الحضور في العام الماضي، فعلينا هذه المرة أن نشاهد الحدث من المنزل. سنُتابع الحدث ونُطلعك على أحدث الإبتكارات بمجرد إنتهاء المؤتمر.