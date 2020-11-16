الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro سيضم شاشة بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث قدره 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تكون Xiaomi من بين الشركات الأولى التي ستُطلق هواتفها الذكية المُزودة بالمعالج Snapdragon 875 الرائد القادم من شركة كوالكوم، فهي ستقوم بإستخدام هذا المعالج لأول مرة في الهاتفين Xiaomi Mi 11 و Xiaomi Mi 11 Pro. ووفقًا لأحد المسربين، فسوف يحتوي الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro أيضًا على شاشة مثيرة للغاية تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

ستكون الشاشة الجديدة للهاتف Xiaomi Mi 11 Pro بمثابة ترقية هائلة من شاشة الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro التي تمتاز بدقة +FullHD وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz. كشف نفس المصدر أن الكاميرا الأمامية ستبقى في الزاوية العلوية اليسرى وستكون للشاشة بأكملها بعض الحواف المنحنية، ولكن لا شيء غير مألوف. نفس الأمر ينطبق على الكاميرات، فسوف تكون هناك ترقية بسيطة بدلاً من ترقية شاملة.

في حين أنه من السابق لأوانه الكشف عن المواصفات الأخرى نظرًا لحقيقة أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لشهر قبل أن تقوم شركة كوالكوم بالكشف عن المعالج Snapdragon 875 الرائد الجديد، فلا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا قررت شركة Xiaomi تزويد الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro بتقنية الشحن السريع بقوة 120W.

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عرضت شركة Xiaomi كذلك في وقت سابق شاحنًا لاسلكيًا بقوة 80W قادر على إعادة شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 19 دقيقة فقط، لذلك هذا يُعتبر شيئًا آخر يُتوقع أن يتم إطلاقه في شهر فبراير أو مارس عندما يحين موعد إطلاق الجيل المقبل من هواتف Xiaomi الرائدة.