شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتوثيق بعثات القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة "ناسا" طلبًا جديدًا لتقديم مقترحات من الشركاء القادرين على مساعدتها فى استكمال سرد القصص الخاصة بها بطرق جديدة ومبتكرة، ومن ضمنها استخدام أنظمة الكاميرات الروبوتية، والتقاط الفيديوهات عالية الدقة، وفيديوهات 360 درجة، والمحتوى الافتراضى والغامر، إذ تسعى وكالة "ناسا" للحصول على ردود من المذيعين أو الاستوديوهات أو صناعة الطيران أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الربحية أو التعاون بين كيانات متعددة، حيث يساعد الشركاء فى استخدام صور ناسا المباشرة أو المسجلة من أجل رواية قصة البعثات.

وقد تكون هذه فرصة رئيسية للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا والشركات الأصغر سنًا للوصول إلى شريك مهم، ومن ضمنها الشركات التى تطور أنظمة الكاميرات الروبوتية، والكاميرات المحمولة ذات الميزات الفريدة، والبرامج التى تعمل على أتمتة أو تحسين التقاط الوسائط أو تحريرها، أو حتى ضغط الفيديو الواسع النطاق.

وتتضمن سلسلة مهام "ناسا" المسماة (أرتميس) Artemis، رحلة العودة إلى سطح القمر المحددة حاليًا لعام 2024، ويمكن أن تؤدى المقترحات إلى إرسال معدات فى مهام Artemis القادمة، ومن ضمنها الرحلة المدارية القمرية المأهولة التى تم تعيينها لعام 2023.

وبناءً على اللغة التى تستخدمها ناسا فى إصدارها، فإنها تبحث عن أفكار يمكن أن تزيد من وصول وتأثير جهدها الرائد للعودة إلى القمر وبناء قاعدة بحثية أكثر ديمومة.

ويبدو أن وكالة الفضاء الأمريكية تبحث عن أى شيء تقريبًا، طالما أنه يتجاوز مناهج التلفاز والبث القياسي، ويبدأ برنامج Artemis مع مهمة Artemis I المخطط لها فى عام 2021، التى تضم الرحلة الأولى لكبسولة Orion على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائى SLS التابع لناسا فى مهمة غير مأهولة للدوران حول القمر والعودة إلى الأرض.

وتم التخطيط لمهمة Artemis II فى عام 2023، حيث تقوم كبسولة Orion وصاروخ نظام الإطلاق الفضائى SLS برحلة عودة يقوم بها البشر حول القمر، بينما تم التخطيط لمهمة Artemis III فى عام 2024، وذلك باستخدام نظام الهبوط البشرى التابع لناسا لجلب المرأة الأولى والرجل التالى إلى سطح القمر والعودة إلى الأرض.