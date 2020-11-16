شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنضم لتحالف جديد لتطوير شبكات اتصالات الجيل السادس 6G.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف حلول صناعة الاتصالات (ATIS) أن شركة أبل أصبحت أحدث لاعب رئيسي ينضم إلى Next G Alliance، وهو تحالف من الشركات التي تعمل على تحديد وتطوير الجيل التالي من تكنولوجيا الهاتف المحمول 6G، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أطلقت ATIS المجموعة الشهر الماضي بدعم من كبار المشغلين في الولايات المتحدة وكندا، إريكسون ونوكيا، من بين آخرين، وكان هدفها الرئيسي هو ترسيخ مكانة أمريكا الشمالية كشركة رائدة في الجيل السادس.

وقد تم تصميم Next G Alliance لإرساء الأساس لسوق نابض بالحياة للابتكار في أمريكا الشمالية في الأجيال القادمة من تكنولوجيا الهاتف المحمول، وقد تم تسمية تحالف Next G على اسم هدفه الأساسي وهو ترسيخ تفوق أمريكا الشمالية في المسار التطوري للجيل الخامس وتطوير الجيل السادس، بحسب تصريحات أحد المسؤولين.

وتعد أبل هي واحدة من 11 عضوًا جديدًا في المجموعة إلى جانب Charter و Cisco و Google و Hewlett-Packard و Intel و Keysight Technologies و LG و Mavenir و MITER و VMware.

ووفقًا للمجموعة، فإن عملها "سيشمل دورة الحياة الكاملة للبحث والتطوير والتصنيع والتوحيد القياسي واستعداد السوق، وستعقد المجموعة اجتماعها الأول للأعضاء في 16 نوفمبر لتحديد الاتجاه الشامل للمبادرة واستراتيجيتها.