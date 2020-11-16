كشف ثغرات أمنية “خطيرة” في متصفح غوغل كروم

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متصفح غوغل كروم
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الهجمات الإلكترونية للكثير من حسابات المستخدمين على غوغل وذلك بسبب وجود عدة ثغرات استغلها القراصنة بكل احترافية .
دعت شركة “غوغل” ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح “غوغل كروم”، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية “الخطيرة” التي استغلها قراصنة.
وقال موقع “فوربس” إن شركة “غوغل” أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح “كروم” لأنظمة التشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”، من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل مهاجمين إلكترونيين.
وأوضح المصدر أن “غوغل” صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات “يحتمل أن تكون خطيرة”.
وطلبت الشركة الأميركية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى “حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين”.
ولم تقدم “غوغل” أي معلومات بشأن الثغرات التي استغلها الـ”هاكرز”، أو الجهات التي تقف وراء الهجمات.
كما ذكرت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن المهاجم “يمكنه استغلال إحدى الثغرات هذه للسيطرة على النظام المتأثر بالهجمة”.
وتابعت: “لا يجب التأخر في تحديث متصفحكم. التأخر يترك النافذة مفتوحة أمام المخترقين لاستهدافكم”.
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