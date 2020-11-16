تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه مستخدمي هواتف IPHONE 12 PRO MAX في محول الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى المشكلات التي تظهر في سلسلة IPHONE 12 رغم المراجعات الإيجابية الأولية للسلسلة الجديدة، حيث ظهرت مشكلة جديدة في هواتف IPHONE 12 PRO MAX لدى بعض المستخدمين تتعلق بمنافذ الشحن.

واجه مستخدمي هواتف IPHONE 12 بعض المشكلات التي إختلفت بين إصدارات ابل في الفترة الأخيرة بين مشكلة إختفاء الإشارة في هواتف iPhone 12 التي تم معالجتها من ابل، ومن ثم رصدت بعض التقارير التي تشير إلى إختفاء الرسائل والإشعارات.

بينما أشارت تقارير أخرى بالأمس إلى تحول شاشة الكثير من سلسلة iPhone 12 إلى اللون الأخضر، أو إلى الأصفر في بعض الحالات، أيضاً بعد إنطلاق هواتف iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Mini للبيع مؤخراً بدأ مستخدمي هذه الإصدارات في تسجيل شكاوى لظهور مشكلات جديدة.

ولقد أشارت التقارير الأولى من مستخدمي iPhone 12 Mini إلى عدم إستجابة الشاشة في وضع الغلق للمس، مما شكل صعوبة في التمرير السريع لفتح الشاشة، أو تنشيط الكاميرة أو المصباح.

أيضاً أكد مستخدمي iPhone 12 Pro Max على أن الهاتف يواجه مشكلة في محول الشحن متعدد المنافذ، حيث يتوقف هاتف iPhone 12 Pro Max عن الشحن عند إتصال جهاز أخر في محول الشحن متعدد المنافذ.

يذكر أن الشركان المصنعة للشاحن قد أشارت إلى إدراك هذه المشكلة في وقت سابق، على أن يتم معالجتها في الإصدارات الجديدة من الوحدات بينما لا يمكن للشركات المصنعة معالجة هذه المشكلة في الوحدات الحالية.

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