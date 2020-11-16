تكنولوجيا: Oppo تخطط للكشف عن نموذج لهاتف بشاشة قابلة للتدوير في Inno Day 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي لحدث Inno Day 2020 السنوى المرتقب، والذي تقدم فيه أحدث التقنيات المطورة من الشركة، ومن المقرر أن تكشف Oppo خلال الحدث المرتقب عن نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير.

قدمت شركة Oppo خلال فعاليات Inno Day 2020 العام الماضي تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى، ومن جديد تستعد الشركة لعرض تصميم جديد في الهواتف الذكية خلال الحدث.

وتخطط Oppo في حدث Inno Day 2020 للكشف عن هاتف يدعم تقنية الشحن السريع الجديدة المميزة بقدرة 125W، كما تعرض الشركة نموذج لهاتف يتميز بشاشة قابلة للتدوير وفقاً لإعلان تشويقي نشر على Weibo.

من جانب أخر لا يظهر الإعلان التشويقي الكثير من التفاصيل حول هاتف Oppo المميز بشاشة قابلة للطي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيتميز بتصميم يحاكي تصميم LG.

يذكر أن حدث Oppo Inno Day يعقد في Shenzhen في الصين، لذا نترقب إنطلاق الحدث للكشف عن تقنيات Oppo الجديدة في الهواتف الذكية.

المصدر

اعلان





