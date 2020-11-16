رصد الهاتف OnePlus 9 Pro في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 875

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين فقط، ألقينا أول نظرة على الهاتف OnePlus 9 في مجموعة من الصور الحاسوبية غير الرسمية. اليوم، نحن هنا معلومات إضافية حول الهاتف OnePlus 9 Pro الذي تم رصده للتو في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 875.

تمكن الهاتف OnePlus 9 Pro من تسجيل 1122 نقطة في إختبار النواة الواحدة و2733 نقطة في إختبار النوى المتعددة. ظهر الهاتف في إختبارات الأداء تحت الإسم الرمزي LuBan LE2117، ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية. كشفت القائمة أيضًا أن التردد الأساسي للمعالج المركزي في الهاتف سيبلغ 1.8GHz.

أفادت التسريبات السابقة أن المعالج Snapdragon 875 سيضم نواة واحدة قوية من فئة Cortex-X1 بتردد 2.84GHz، وثلاثة أنوية أخرى من فئة Cortex-A78 بتردد 2.42GHz، فضلا عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 1.8GHz. بشكل عام، نتوقع زيادة بنسبة 20 إلى 25 في المئة في الأداء مقارنة مع المعالج Snapdragon 865 الحالي.

يجب أن يتم الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 875 في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبالضبط في المؤتمر السنوي لشركة كوالكوم الذي سيتم عقده بجزيرة هاواي الأمريكية. ووفقًا للشائعات، فينبغي أن نرى الظهور الأول لتشكيلة OnePlus 9 Series في شهر مارس من العام المقبل.