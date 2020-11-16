شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة انطلاق أول رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى الفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرائد التكنولوجيا الأمريكية، إيلون ماسك، أربعة رواد فضاء في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية أمس الأحد، وتعد تلك أول مهمة مأهولة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، منذ 9 سنوات، يتم فيها إرسال طاقم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.

انطلقت مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم "كرو دراجون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، في الساعة 7:27 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

كان من المقرر أن تطلق المركبة يوم السبت، وتم تأجيلها إلى اليوم التالي بسبب الأحوال الجوية، والمهمة التي يطلق عليها "كرو 1" تتبع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وهي مهمة مأهولة تتألف من ثلاثة رواد أميركيين من ناسا ورائد من اليابان.





واعتمدت "ناسا" رسميا، الثلاثاء الماضي، مركبة "كرو دراجون" كوسيلة آمنة لنقل روادها في رحلات منتظمة، ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الإثنين، قرابة الساعة الحادية عشرة بتوقيت جرينيتش.

وحضر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس عملية الإطلاق، وقال في وقت سابق، إنه "في عهد الرئيس دونالد ترامب، جددت أمريكا التزامها في استكشاف الإنسان للفضاء"، وفقا لــ"سبوتنيك".

وغرد الرئيس المنتخب جو بايدن على تويتر قائلا إن " إنها شهادة على قوة العلم وما يمكننا تحقيقه من خلال تسخير ابتكاراتنا وإبداعنا وتصميمنا، أشارك جميع الأمريكيين وشعب اليابان في تمنياتي لرواد الفضاء بالتوفيق في رحلته"، وخلال السنوات الماضية، اضطر رواد الفضاء الأمريكيون إلى القيام برحلات إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.