تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Mi 11 Pro القادم بمعدل تحديث 120 Hz وجودة عرض QHD Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية المميزة في سلسلة Mi 11، واليوم توضح التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدار Mi 11 Pro من السلسلة.

أكدت أحدث التسريبات التي رصدت اليوم على أن شاومي تدعم هاتف Mi 11 Pro القادم بشاشة مميزة بجودة عرض QHD Plus، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120 Hz.

وتأتي شركة شاومي من بين الشركات الأولى التي تدعم هواتفها القادمة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 875، حيث تقدم المعالج في سلسلة Mi 11، أيضاً إلى جانب الترقية المرتقبة في المعالج، يأتي هاتف Mi 11 Pro بشكل خاص بترقية كبيرة عن إصدار Pro العام الماضي.

ولقد جاء هاتف Mi 10 Pro بدقة عرض 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 90 Hz، بينما يأتي Mi 11 Pro بجودة عرض QHD Plus، مع معدل تحديث 120 Hz.

من جانب أخر لن يختلف موقع الكاميرة الأمامية الذي يأتي في هاتف Mi 11 Pro في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تتميز الشاشة بحواف منحنية.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي قد تكشف عن تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لدعم هاتف Mi 11 Pro، كما أشارت التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 80W الذي يدعم شحن بطارية الهاتف المميزة بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 19 دقيقة فقط.

يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mi 11 يأتي ما بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه السلسلة حتى الإعلان الرسمي.

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