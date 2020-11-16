مبيعات Chromebook والأجهزة اللوحية تنمو في ظل إنخفاض مبيعات الحواسيب المكتبية في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - بلا شك، كان العام 2020 هو العام الذي إضطر فيه الكثيرون للتكيف مع الوضع الجديد. تُرجم هذا الوضع الجديد إلى حصول الأطفال على حواسيب Chromebook و iPad حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم، بينما إحتاج كبار السن لهذه الأجهزة لمواصلة عملهم من المنزل.

يُوضح تقرير جديد صدر من قبل مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق مدى تغير المشهد في سوق الحواسيب الشخصية هذا العام. شهدت حواسيب Chromebook أكبر نمو على مستوى المبيعات هذا العام، حيث بيعت منها نحو 9.4 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام مما يُترجم إلى نمو قدره 122 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019. كما شهدت الأجهزة القابلة للفصل، والتي تشمل الحواسيب المحمولة المُزودة بلوحات المفاتيح القابلة للإزالة نموًا بنسبة 88 في المئة. وفي الوقت نفسه، شهدت الحواسيب المكتبية إنخفاضًا في المبيعات على أساس سنوي بحيث إنخفضت مبيعات الحواسيب المهنية ( Workstations ) بنسبة 27 في المئة، في حين إنخفضت الحواسيب المكتبية العادية والصغيرة بنسبة 33 في المئة.

تعكس حواسيب Chromebook والأجهزة القابلة للفصل سوق الحواسيب الشخصية والحواسيب المكتبية الإقتصادية، وشركات مثل HP و Lenovo التي كانت وراء معظم مبيعات Chromebook في هذا الربع، تعمل على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي من المتوقع أن يستمر على المدى القصير. وبالنسبة للجدول التالي ” Worldwide PC Shipments “، فهو يتمحور حول شحنات الأجهزة اللوحية والحواسيب والحواسيب المحمولة وحواسيب Chromebook والحواسيب من فئة الكل في واحد والحواسيب المكتبية.

تمتلك شركة Lenovo نحو 18.9 في المئة من حصة السوق بواقع 23.4 مليون وحدة، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 11.6 في المئة على أساس سنوي. شركة آبل من ناحية أخرى، قامت بشحن 22 مليون وحدة تقريبًا مما يمثل نموًا قدره 40.9 في المئة. أما بالنسبة لشركة سامسونج، فهي شهدت أكبر نمو بحيث شحنت 10 ملايين وحدة، وهو ما يمثل نموًا قدره 86 في المئة. نما السوق بشكل إجمالي بنسبة 27 في المئة، حيث تم شحن 124.4 مليون حاسوب محمول وثابت هذا الربع.

أما بخصوص الجدول التالي، فهو مُتعلق بالأجهزة اللوحية فقط :

إحتلت آبل وسامسونج وHuawei المراكز الثلاثة الأولى على التوالي. إحتلت أمازون ولينوفو المركزين الرابع والخامس تواليًا. باعت شركة سامسونج حوالي مليون جهاز لوحي هذا الربع، ولكن شركة آبل كانت تتفوق بنحو 15.2 مليون وحدة. جميع الشركات المُحتلة للمراتب الخمسة الأولى شهدت نموًا على أساس سنوي، وشهد سوق الأجهزة اللوحية بشكل عام نموًا بنسبة 43.3 في المئة بعدما تم شحن 44.3 مليون جهاز لوحي في هذا الربع.

شهدت حواسيب Chromebook الكثير من النمو أيضًا مع بيع شركة HP لأكبر عدد والذي قُدر بنحو 3.2 مليون وحدة، ومع ذلك، شهدت شركة Lenovo أعلى نمو والذي بلغ 321.2 في المئة بعدما نجحت في شحن حوالي 1.8 مليون وحدة علمًا أنها قامت بشحن 397 آلف وحدة فقط في الربع الثالث من العام الماضي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن جميع الشركات شهدت نموًا في مبيعات حواسيب Chromebook في الربع الثالث من هذا العام.